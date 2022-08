"Qué felicidad, somos los nuevos jurados de Canta conmigo Ahora", escribieron emocionados este miércoles en sus redes sociales.

Así, los artistas oriundos de Comodoro Rivadavia formaran parte de la versión argentina de la franquicia británica All Together Now, emitida originalmente por la cadena de televisión BBC, y que desde julio se emite por ElTrece.

Con la conducción de Marcelo Tinelli, Canta Conmigo Ahora es un concurso de talentos argentino para cantantes, que tiene un plantel cien jurados que van encendiendo sus luces en señal de aprobación ante la presentación de cada postulante.

Cada miembro del jurado es un cantante o artista de reconocido talento, por lo que la inclusión los llena de orgullo a los hermanos Soto.

No es esta la primera vez que el Dúo Aruma participa en un proyecto realizado por Tinelli. En 2019 los hermanos Julieta y Agustín Soto fueron elegidos entre 45 mil personas para representar a Comodoro en el concurso de talentos que este conductor realizaba en televisión y durante la pandemia, en medio del aislamiento por el coronavirus, desde Comodoro los chicos propusieron a la producción del programa hacer un video con una canción grupal y la rompieron con una hermosa adaptación de “We are the World” de Michael Jackson.