TRELEW (ADNSUR) – Alejandro y Agustina viajaron a Suecia por razones laborales y quedaron varados por la pandemia de coronavirus. Contaron que se encuentran sin seguro médico y la preocupación se acrecienta, porque en 20 días se les vence la visa.

“Estuvimos haciendo un viaje por diferentes países, conociendo como viven la cultura de tango. Estamos de turistas porque nos invitaron a venir y conocer su país”, explicaron los bailarines y profesores de tango de la ciudad de Trelew.

Ambos se encuentran varados en la ciudad de Malmö, hospedados en el departamento de una amiga que también quedó varada en Escocia, y les prestó su lugar. “Tenemos la suerte de tener un techo donde vivir, pero la realidad es que nuestra vuelta era para el 18 de marzo, ya teníamos el pasaje y quedamos varados”, dijo Alejandro, al indicar que nunca pudieron ingresar a Italia, desde donde salía el vuelo por el cierre de fronteras.

Asimismo, el trelewense contó que “estamos sin seguro médico y no tenemos posibilidad de renovarlo por el gasto que implica, la poca plata que tenemos es para poder subsistir con alimentos”, dijo en diálogo con Canal 12.

Además, Agustina contó que no pueden la visa que vence en 20 días: “Pasamos a estar ilegalmente en Europa, es algo complejo. Al no estar en Suecia en cuarentena, no son flexibles con todos los turistas que se encuentran varados. Hay más de 10 mil contagiados y es bastante grave la situación”, lamentó.