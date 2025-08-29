Cruzar un animal suelto en plena ruta es uno de los mayores riesgos para quienes transitan en la Patagonia. Los choques con caballos, vacas o guanacos no solo provocan graves daños materiales, sino que en muchos casos terminan con víctimas fatales. El peligro aumenta cuando no existen carteles de advertencia ni medidas preventivas que alerten a los conductores, especialmente en tramos oscuros y poco transitados.

En Chubut, los registros policiales confirman que la presencia de animales sobre la calzada es una causa recurrente de accidentes viales. Se trata de un problema que combina la falta de control, la dificultad de contener a los animales en los campos cercanos y, en muchos casos, la ausencia de cercos adecuados o en condiciones.

Violento choque en la Ruta 7

En la madrugada de este viernes una camioneta Fiat Strada impactó contra dos caballos sueltos en la Ruta 7, en cercanías de Rawson. El siniestro ocurrió pasadas las 3 de la mañana, cuando los animales lograron escapar del corral de la Policía Montada debido a una falla en el sistema de cierre eléctrico.

Intentó ‘coimear’ a un policía en Chubut para evitar un control de mercadería y terminó detenido

Según informaron fuentes del caso a El Chubut, el conductor del vehículo salió ileso, aunque la camioneta quedó destrozada. De acuerdo con lo señalado por el director de Seguridad de la Policía del Chubut, Omar Delgado, el efectivo que estaba de guardia logró contener al resto de los animales, evitando que el episodio fuera aún más grave.

Los caballos murieron tras el choque

Como consecuencia del impacto, uno de los caballos murió en el acto. El otro, en tanto, sufrió heridas de tal magnitud que debió ser sacrificado. Posteriormente, ambos fueron enterrados en la zona.

Las tareas para despejar la calzada se extendieron varias horas y obligaron a interrumpir la circulación en la Ruta 7. Durante ese lapso se trabajó en el retiro de los animales muertos y del vehículo siniestrado.

Investigación y medidas preventivas

El accidente dejó en evidencia las fallas en el sistema de contención de los equinos pertenecientes a la Policía Montada. La propia fuerza reconoció que la salida de los animales se produjo por un desperfecto en el cierre eléctrico del corral, lo que permitió que los caballos llegaran hasta la ruta.

Es de Chubut, compró zapatillas "con descuentos" por Instagram y fue estafado por un hombre de Buenos Aires

Por estas horas, se investiga qué ocurrió con el sistema de seguridad y si corresponde aplicar medidas adicionales para garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse. Mientras tanto, la preocupación por la circulación de animales sueltos en las rutas provinciales sigue siendo un tema pendiente que afecta tanto a automovilistas como a peatones en distintos puntos de la provincia.