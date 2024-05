El proyecto presentado por el arquitecto de Esquel, Martín de Estrada, ganó un concurso internacional para construir un alojamiento con forma de huevo de dragón. El concurso fue organizado por la plataforma Airbnb y participaron cien proyectos de todo el mundo.

Luego de diez meses de construcción, “El Huevo de Dragón” ya está emplazado en el llamado Callejón Palma en la localidad de Trevelin. Fue inspirado en el Dragón, emblema de la localidad, que hoy cuenta con un atractivo más para visitar y disfrutar de una noche excéntrica.

Ubicado en una zona rural pero a la vez a unos 5 minutos de la plaza central de Trevelin, el alojamiento ya está disponible como opción de alquiler en la plataforma Airbnb y ronda los 80 dólares la noche.

“La historia de cómo surge la idea es muy linda porque surge de la fragilidad, era un momento mío bastante malo en lo profesional y quería refundar esta cuestión de mezclar la arquitectura con el arte. Tenía un montón de cosas que me estaban pasando y quería como volver a reunirme y sentí que necesitaba meterme dentro de un huevo y renacer. No es una cuestión de narrativa, fue así. En su momento era un sueño muy abstracto porque no había ninguna posibilidad de hacerlo, sin embargo yo lo iba trabajando en mis ratos libres en la computadora. Lo fui desarrollando, iba pensando en la estructura, lo tenía todo dibujado y bajado técnicamente bastante parecido a como quedó. Y la posibilidad de llevarlo a la vida real surgió casi como mágicamente porque apareció la posibilidad de concurso y fue increíble desde el minuto uno”, explica De Estrada sobre cómo se materializó el proyecto.

Dormir en un huevo

Surrealista, mágico, excéntrico, impensado. Todos adjetivos que aplican para describir a esta construcción única en el mundo y por el momento irreplicable, según su gestor.

“Me pone muy feliz saber que se plasmó realmente a través de la arquitectura esta intención de ser un espacio cuidado, de paz, de desconexión con el afuera, tal como implica un huevo y absoluta conexión con la persona con la que vas a dormir”.

“Cuando dormís en el huevo aparece esta cuestión de paz, sensación de cobijo. Además está construido con revoque de barro, estás sobreelevado cuatro metros viendo toda la ciudad es realmente una la experiencia hermosa”.

Su diseño aerodinámico desafía el viento, algo que muchos podrán preguntarse al momento de decidir dormir sobre elevado a unos cuatro metros de altura.

“Es muy loco porque yo fui a dormir justamente una noche de viento para chequear qué era lo que pasaba y la realidad es que si no abrís la ventana, el viento no se siente”.

La construcción se caracteriza por ser una estructura estable pero a la vez flexible, por eso “si caminas en cierto sentido sentís como que se mueve un poquito, pero se trata de un movimiento muy leve. De todas maneras está muy bien, porque las estructuras tienen que estar rígidas hasta cierto punto y después tiene que ser flexibles, si no se rompen”, explicó.

La estructura primaria está formada por columnas de tubing con bases de hormigón y una estructura principal que tiene el entre piso y, el huevo en sí mismo, es una estructura de madera.

Todo a medida

Habitación, mobiliario y baño; todo lo que contiene el huevo de Dragón está construido a medida, lo cual implicó un trabajo artesanal de parte del equipo implicado en la obra.

“Todo en el alojamiento es eléctrico, no quería que haya nada a combustión por los peligros lógicos. Tiene un radiador pero que funciona con una mezcla de agua y tiene un termostato. Y un termotanque eléctrico. Por la noche es súper calentito. A nivel técnico no tiene nada de gas primero porque no hay gas en la zona, pero más allá de eso también fue como una decisión”.

La escena se completa con una micro piscina exterior donde se puede disfrutar del parque de seis mil metros cuadrados. “Realmente es un lugar muy lindo para ir a conectar, estar tranquilo para descansar, se duerme muy bien, es muy recomendable” explicó.