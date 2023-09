Dónde y cómo anotarse para el nuevo bono de ANSES de 94 mil pesos

La nueva medida económica anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, apunta a darle una ayuda con un ingreso de 94 mil pesos a trabajadores informales, medida similar a la tomada por Alberto Fernández en la pandemia.

El “IFE” nuevo se sumó a lo logrado sobre esta semana con la aprobación del Impuesto a las Ganancias con sus modificaciones que servirán para que 800 mil trabajadores dejen de pagarlo.

Puntualmente desde la Administración Nacional de Seguridad Social señalaron cómo funcionará la nueva medida del gobierno para alcanzar a personas de bajos recursos.

El refuerzo de $94.000 se pagará en dos cuotas: 47 mil en octubre y 47 mil en noviembre.

Los requisitos para acceder son los siguientes: no recibir prestación por desempleo, tener entre 18 a 64 años (al 30/09/2023), contar con, al menos, 2 años de residencia permanente en la Argentina, no contar con ingresos registrados, es decir, no tener trabajo formal ni ser monotributista, autónomo o trabajadora o trabajador de casas particulares, no contar con ningún tipo de asistencia económica del Estado, es decir, no ser titular de la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Progresar o Prestación por Desempleo ni de programas sociales como Potenciar Trabajo, entre otros.

No ser jubilado o pensionado, no contar con cobertura de salud, no tener registrados a tu nombre automóviles de menos de 10 años de antigüedad (no aplica a motocicletas), no tener registrados a tu nombre inmuebles, aeronaves o embarcaciones, no tener consumos con tarjeta de débito y/o billeteras virtuales iguales o mayores a $90.000 en los meses de junio y julio 2023, no tener consumos acumulados con tarjeta de crédito iguales o mayores a $120.000 (sumados entre junio y julio 2023).

No tener acreditaciones iguales o mayores a $90.000 en cuentas bancarias o billeteras virtuales en los meses de junio y julio 2023, no haber operado activos financieros ni moneda extranjera en los últimos 6 meses y no tener plazos fijos durante el período de junio o julio de 2023.

Para poder anotarse y recibir el nuevo refuerzo de ingresos hay que ingresar a anses.gob.ar, luego entrar a Mi Anses con CUIT y Clave de Seguridad Social. Por último, inscribirse a partir de las 14 y hasta las 22 horas.

La inscripción estará disponible durante todo octubre.