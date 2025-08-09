Un gato que se quedó solo por un viaje de su dueño al exterior, una mujer que quería viajar con su perrita a Estados Unidos y necesitaba ayuda con los papeles de SENASA, y otros tantos dueños que no quieren dejar a sus animales solos porque sienten que los abandonan o no saben cómo cuidarlos. Eliana Ruth Christoph es niñera de mascotas, un oficio cada vez más frecuente que asiste a aquellas personas que quieren viajar, pero no saben con quién dejar a su animal. Hace unos años comenzó con el emprendimiento, luego de una mala experiencia que vivió con Indira, su gata de 13 años, y ahora sueña con dar vuelta la taba y dedicarse de lleno a este oficio.

“Empecé con el emprendimiento hace dos años y medio”, cuenta Eliana a ADNSUR al comenzar a repasar su historia. “Como todo emprendimiento, empezás con que ‘me voy a dedicar’, pero son como brotecitos difíciles de hacer crecer. Entonces, pasaron muchos meses en que no me movía, hasta que un día armé el Instagram, puse el nombre que surgió enseguida y lo fui estructurando. Así surgió ‘No me quedo solo’.”

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Eliana es política de oficio y profesión. Nació y creció en Comodoro Rivadavia y, cuando cumplió 18 años, decidió ir a Buenos Aires para estudiar Ciencias Políticas. Durante su carrera, ha sido asesora legislativa, pero también ha trabajado en instancias ejecutivas, tanto con la Nación como con el Gobierno de la Ciudad.

Admite que no fue fácil abrirse camino “en la ciudad”, más en aquellos tiempos en que en Buenos Aires todavía no sabían si Comodoro estaba en Santa Cruz o Chubut. Pero, paso a paso, lo logró y hoy se encuentra en un híbrido laboral, donde combina su vocación como politóloga y su amor por los animales. Es que, como cuenta, siempre le gustaron los amigos de cuatro patas.

“Siempre me gustaron; el tema es que antes, para dedicarte, tenías que ser veterinaria o conservacionista, y tampoco era bióloga. Pero lo que pasó fue que una vez dejé a mi gata al cuidado de una persona y nos dimos cuenta, por un hecho fortuito, de que el cuidador no venía todos los días como habíamos pactado. Entonces, en virtud de eso, y con estos cambios de etapa y de querer emprender, surgió: ‘No me quedo solo’, este emprendimiento de cuidado de animales en sus casas.”

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

Eliana asegura que cuida todo lo que tenga patas y también riega las plantas. El objetivo es que la gente pueda viajar tranquila y no esté pendiente de lo que sucede en su casa a cientos o miles de kilómetros.

“Todo lo que pueda requerir una atención, yo la brindo para que la gente que se tenga que ausentar de su hogar por X motivo y no tenga con quién dejar a su animal, se quede tranquila. Les doy de comer, limpio los sanitarios, juego un rato con ellos, abro las ventanas para que se ventilen y puedan tomar sol. Y si quieren salir al balcón, también les abro la salida. Bueno, me encargo de todo eso los días que me contratan”.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

UN MERCADO DEL NUEVO SIGLO

Un servicio de este tipo ronda los 15.000 pesos diarios en promedio, cuenta Eliana, pero todo depende de varios factores, entre ellos el lugar donde vive el animal. Aunque en ese sentido, ella admite que no siempre tiene en cuenta este factor y a veces debe ir de una punta a la otra para poder encontrarse con su cliente.

Por supuesto, en época de vacaciones hay mayor demanda; también los fines de semana largos o las fechas festivas, porque la gente suele salir de viaje. Lo cierto es que cada animal es diferente, no solo por su carácter, sino también por su tamaño y su edad, un factor que muchas veces es determinante al buscar este tipo de servicios.

“Me buscan mucho los fines de semana largos o festivos y también hay muchos animales gerontes y muchos bebés. El geronte, por ejemplo, no puede caminar o usar remedios, y el bebé, en cambio, no tiene las vacunas. También, a veces, es una cuestión de carácter. El felino, por ejemplo, es muy territorial y muy rutinario. Entonces, aunque parece que está triste y solo, en realidad está más tranquilo, porque le gusta estar en su casa, con su colchoncito, su comida, su bebedero, yendo de un lugar a otro”.

De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

Eliana admite que le gusta su trabajo, principalmente por el cariño con el que la reciben los animales. “Que vengan corriendo a verte y te saluden es inexplicable. Después, que la gente te agradezca y te diga que salió todo perfecto, también es re lindo; el agradecimiento, la gratitud y que te vuelvan a contratar”.

La niñera de mascotas asegura que en dos años le han tocado todo tipo de animales y de dueños. Algunos muy locos, como Pagni, que saltaba de un lado a otro, y otros más tranquilos, pero con todos se divirtió mucho.

Una reconocida firma chilena compró un famoso supermercado argentino por 122 millones de dólares

“Hay gatos que son muy traviesos. Saltan, de repente están arriba de la alacena y de repente abajo. Me acuerdo de esa gatita que se llama Pagni, que es una nena mimosa. Su papá viajó tres semanas y tenía una expresión terrible de irse con él, así que tuvimos que hacer videollamadas porque los dos se extrañaban mucho".

"La realidad es que la gente no deja un gato, sino que deja una parte suya, un compañero de vida, algo mucho más grande que el cuidado de uno.”

Lo cierto es que, más allá de los gatos, Eliana quiere llegar a cuidar otro tipo de mascota, incluidas ratas de laboratorio que suelen ser rescatadas. Por el momento, no le ha tocado ningún otro animal raro. Sin embargo, asegura que está dispuesta a cuidar cualquier tipo de animal, en virtud de que le gustaría tener esa experiencia y que su emprendimiento siga creciendo.

Hizo el examen de ingreso con lenguaje inclusivo: le pusieron un "une"

En ese sentido, hace un tiempo, la cuidadora también comenzó a ser gestora para que los perros y gatos puedan viajar al exterior, otra veta que tiene el cuidado de los animales. La experiencia fue tan buena que su hija, quien estudia Publicidad y además es su community manager, tuvo que viajar a Estados Unidos para dejar un perrito que se iba a encontrar con su dueño.

“En ese caso, hago todo lo que son trámites para que los animales puedan salir al exterior. Eso sí, está más limitado a perros y gatos, porque otras especies tienen más trabas y ya tienen que intervenir otro tipo de profesionales. Después, hay muchas personas que se van, pero no pueden llevar a los animales en los primeros tiempos; entonces, si no tienen cómo llevarlos, nosotros también nos encargamos de llevarlos a la aerolínea.”

Por culpa del chorizo: más de 60 personas intoxicadas tras el locro patrio que organizó un municipio

Eliana asegura que “el mercado de los viajes al exterior es un poco más acotado que el cuidado del animal en vacaciones, porque no es un trámite barato en general. Hay una serie de certificaciones y vacunas que hay que pagar, entonces se acota el mercado”.

“En nuestro caso, también somos bastante nuevos y ya hay empresas consolidadas que están haciendo esto. Además, también es algo novedoso esto de viajar con tu mascota. No es tan fácil con las aerolíneas, pero bueno, yo creo que la tendencia va a hacer que las aerolíneas empiecen a ablandar las exigencias para viajar con animales. Entonces, eso va a aumentar la clientela.”

Para poder brindar este servicio, Eliana se asoció con una empresa venezolana llamada “Patitas Viajeras”. La firma abrió una filial en Argentina y ella es la representante en el país; así, es la encargada de gestionar el viaje de cada perro y gato que quiera viajar por el mundo, aunque no siempre es fácil.

El nuevo millonario: un estudiante apostó 150 pesos en la quiniela y ganó una fortuna

“Hay de todo, hay muchos venezolanos que van y vienen; después han salido algunos animales hacia Europa y el año pasado llevamos a Miami a un perrito. También hemos tenido animales que fueron a Colombia, Chile, y esta semana hice los papeles para que una perrita se vaya de vacaciones a Estados Unidos.”

Eliana asegura que el trámite no es complejo; sin embargo, como todo, tiene sus vericuetos o se puede dificultar y traer un dolor de cabeza justo cuando se está organizando un viaje por vacaciones o una mudanza.

Una cadena de supermercados se va de Argentina y vende todas sus sucursales

“Puede pasar a ser un dolor de cabeza y ahí entro yo, porque mucha gente prefiere pagar a un gestor que se encargue de todos esos papeles. ‘¿vos podes hacerlo?’. Sí, por supuesto, pero todo involucra un tiempo y una disposición que hay personas que prefieren pagar para que otro se dedique a ello.

Eliana está entusiasmada con su emprendimiento y su objetivo es “poder invertir la taba”. Hoy sigue vinculada a su carrera, pero su idea es que el emprendimiento pueda abarcar más horas laborales que su trabajo tradicional.

"A mí me gustaría que este sea mi principal ingreso, dedicarme a esto a tiempo completo. El otro paso que quiero dar es hacer house sitting, es decir, una forma de viaje en la que la gente queda a cargo de la casa y de la mascota. En Argentina, todavía es algo muy nuevo, pero mi próximo viaje quiero que sea así", dice convencida la mujer que se animó a crear su propio emprendimiento de cuidado de mascotas, un rubro que en otra época parecía imposible, pero hoy es una realidad.