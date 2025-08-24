Domingo inestable con fuertes ráfagas de viento en Comodoro y Rada Tilly

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly tendrán un domingo 24 de agosto inestable a raíz de las fuertes ráfagas de viento que se presentarán a lo largo de toda la jornada, de acuerdo a lo señalado por el pronóstico del tiempo.

Durante la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que la temperatura será de 11° con cielo parcialmente nublado junto con viento muy intenso de dirección oeste corriendo entre 107 y 115 kilómetros por hora, en plena alerta naranja. Hacia la mañana, la mínima será de 10° con menor nubosidad y algo de sol, junto al descenso leve de las ráfagas que se mantendrán entre 88 y 97 km/h.

Al arribar a la tarde, la máxima alcanzará los 15°, esta vez con una nueva baja en la velocidad del ‘innombrable’ que rondará los 79 y 87 km/h, soplando desde el sudoeste. Por último y ya por la noche, la temperatura bajará a 9° con ráfagas moderadas que oscilarán los 60 y 69 km/h.

Sin embargo, para el lunes está previsto que haya tiempo frío durante la primera mitad del día, pero agradable hacia lo que resta con 14°, acompañado por algunas nubes.

Qué dice el pronóstico para este domingo en el resto de la provincia del Chubut

En Esquel, el último día del fin de semana iniciará con altas chances de lluvias y nevadas, además de haber viento muy intenso de dirección oeste que podría llegar a los 120 km/h. La máxima será de 12° y sobre el cierre del domingo empezará a calmar el mal tiempo.

Por el lado de Trelew, también está previsto que haya ráfagas fuertes, pero no como en las localidades mencionadas anteriormente. La jornada tendrá lluvias aisladas por la madrugada y la temperatura llegará a los 18° horas después del mediodía con tiempo muy inestable hasta la noche.

En conclusión, Puerto Madryn tendrá condiciones climáticas similares a las del valle, pero con una mínima de 10 y máxima de 16°.