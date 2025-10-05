Domingo frío y nublado en Comodoro y Rada Tilly

Para este domingo 4 de octubre, en el cierre del primer fin de semana de octubre, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly tendrán una jornada fría, nublada y con algo de viento leve, de acuerdo a lo publicado por el pronóstico del tiempo.

A partir de la madrugada, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, habrá una mínima de 5° con cielo mayormente nublado y mínimas chances de lluvias. A la mañana, aumentará a 8° con menor nubosidad y algo de sol, pero con ráfagas suaves del sector sudoeste a una intensidad entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Por la tarde, la máxima alcanzará los 12°, nuevamente con cielo muy nublado, pero con un cambio de dirección en el viento que esta vez soplará desde el norte. A la noche, se prevé que descienda a 11°, ya sin ráfagas.

El lunes, sin embargo, aumentará la temperatura y rozará los 20° con nubosidad variable y ráfagas que irán de menor a mayor, soplando primero entre 51 y 59 km/h y luego de 60 a 69 km/h.

Qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo en la región de Chubut

En la localidad de Esquel, el SMN señaló que iniciará con lluvias y una mínima de 0° sin viento. La inestabilidad del clima se trasladará hasta la tarde, momento donde la máxima registrará 9° y, a la noche, se prevé que no haya más precipitaciones.

En Trelew, también iniciaría con probabilidad de diluvio y 7°. Por la mañana, habrá ráfagas del sector sur que oscilarán los 51 y 59 km/h, bajando su velocidad sobre la tarde con 14°.

Por último y en Puerto Madryn, se repetirán las condiciones climáticas del valle, con la excepción de que a la madrugada podría haber aire de mar. Además, la máxima llegará a los 14°.