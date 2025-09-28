Domingo frío y muy ventoso en Comodoro y Rada Tilly

Para este domingo 28 de septiembre, el último del mes, el pronóstico del tiempo informó que las localidades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly tendrán una jornada muy ventosa, fría y con nubosidad variable.

Iniciando por la madrugada, la temperatura será de 12° con cielo parcialmente nublado y ráfagas muy fuertes del sector noroeste que correrán entre 79 y 87 kilómetros por hora junto con 12°. A la mañana, la mínima registrará 10° con mayor nubosidad y aun con condiciones inestables.

Al llegar a la tarde, la máxima alcanzará los 13°, manteniéndose el mal tiempo con algo de sol y, próximo a la noche, descenderá la temperatura a 11° siguiendo con el viento muy intenso.

Con una gorra con la palabra “amor”, el dueño de la panadería de Comodoro clausurada por presencia de ratas contó su versión: “Se trata de...”

El lunes se mantendrá el tiempo inestable con un leve aumento de temperatura, también con cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el inicio de la semana.

Qué dice el pronóstico para este domingo en el resto de la región de Chubut

La ciudad de Esquel, para el último día del fin de semana, tendrá 3° de mínima y ráfagas muy fuertes que irán variando de sectores con velocidades que irán de 78 a 87 km/h y también desde 70 a 78 km/h. Además, rigen chances de lluvias y nevadas.

En Trelew se presentarán condiciones climáticas similares a la cordillera, pero con la excepción de las precipitaciones. La máxima alcanzará los 15° y la nubosidad irá de parcial a mayormente nublado.

Tras 20 años de historia, cerrará una zapatería de Comodoro que rematará todos sus productos

Por último, en Puerto Madryn se prevé que también haya viento desde las primeras horas de la madrugada y se extenderá hacia la tarde con 15°. Hacia la noche, el SMN señaló que desaparecerá el ‘innombrable’.