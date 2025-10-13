Comodoro Rivadavia atraviesa un momento de profunda tristeza tras el fallecimiento del Dr. Pablo Ríos, dedicó más de 14 años al Servicio de Neonatología del Hospital Regional. En los últimos meses, Ríos se encontraba en Buenos Aires esperando un trasplante de médula ósea; sin embargo, no había podido llevarse a cabo debido a algunos problemas de salud.

Desde el Hospital Regional expresaron su pesar por la pérdida y destacaron el compromiso y la entrega del médico durante toda su trayectoria.

“Lamentamos el fallecimiento del Dr. Pablo Ríos, neonatólogo del Hospital Regional. Se desempeñó en el Servicio de Neonatología durante 14 años. Acompañamos a los colegas, trabajadores, amigos y familiares por esta pérdida. El Dr. Pablo Ríos siempre estuvo comprometido con el Servicio de Neonatología y con todo el Hospital Regional; fue muy querido por el personal y los distintos servicios que trabajaron con él. Todo el personal lo recordará por su entrega a la tarea diaria.”

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

La noticia causó conmoción entre sus colegas, pacientes y la comunidad médica local, quienes recuerdan al Dr. Ríos no solo por su profesionalismo sino también por su vocación y humanidad en el cuidado de los más pequeños.

PABLO RÍOS Y EL RECUERDO DE MAQUI, SU COMPAÑERA

Cabe recordar que el Dr. Pablo Ríos era el esposo de María de los Ángeles de Haro, la reconocida neonatóloga tucumana que trabajó durante más de una década en el Hospital Regional y falleció en 2022, dejando una profunda huella en sus pacientes y sus familias.

María, conocida como Maqui, fue una figura clave en la creación y fortalecimiento del servicio de Neonatología del hospital, un área que hoy cuenta con su propia residencia gracias al trabajo incansable de profesionales como ella.

Identificaron al joven que murió tras recibir un tiro en la cara en una estación de servicio de Comodoro

DE TUCUMÁN A COMODORO

El 23 de enero de 2011, Pablo Ríos llegó a Comodoro junto a María y otros siete pediatras tucumanos que se sumaron al Hospital Regional para cubrir la urgente demanda de profesionales. Sin embargo, tras tres meses, solo tres decidieron quedarse: Pablo, María y otro colega, mientras el resto volvió a sus provincias.

Pablo recordó aquellos días con emoción: “Nosotros siempre decíamos que íbamos a ir donde más nos necesiten. A Maqui le gustaba el mar, y a nosotros la Patagonia. Nos imaginábamos una ciudad más chica, pero cuando llegamos, con el viento terrible y los autos pasando por los costados, supimos que nos quedábamos. Fue un desafío, pero decidimos enfrentarla juntos”.

Identificaron al hombre de 30 años que murió en una avenida de Comodoro tras sufrir un paro cardíaco

En aquellos primeros meses, el servicio de Neonatología apenas contaba con una sola doctora. Pablo y María se dedicaron al 100%, cubriendo guardias y sumando esfuerzos para que el área creciera. Con el tiempo, recomendaron a nuevos médicos que se incorporaron, lo que permitió la creación de la residencia en Neonatología, con María como coordinadora.