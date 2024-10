Dolor por la muerte de una joven sindicalista de Neuquén: "dejó una huella muy grande"

Este domingo todo el sector del Poder Judicial de la provincia de Neuquén quedó impactado con la muerte de la joven sindicalista Micaela Guzmán Doblas.

La mujer se desempeñaba como subsecretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (Sejun), y batalló contra el cáncer durante casi un año.

El gremio compartió la triste noticia en sus redes sociales: “Con profunda tristeza y dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestra compañera, subsecretaria general, Micaela Guzmán Doblas. El Sindicato decreta 3 días de duelo”.

"Mica deja una huella muy grande en el Sindicato. Nos enseñó a luchar por una justicia con perspectiva de género, por sindicatos donde todos y todas estén incluidos. Siempre preocupada por los derechos de las y los trabajadores judiciales y siempre comprometida con las causas justas. En defensa de las mujeres y las diversidades", explicaron desde el gremio.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

El pasado 9 de febrero, Micaela publicó en sus redes sociales que padecía una enfermedad. "El 10 de diciembre el país empezó un cambio y mi cuerpo también, algo empezó a manifestarse. El 26 de diciembre mi vida dio un giro en el quirófano, pero el miércoles 3 de enero quedó patas para arriba en un consultorio", comenzó su relato.

"Ese día mi ginecólogo me informó que lo que sacaron en aquella cirugía fue un tumor, pero que había que rastrear el origen. Iniciar tratamiento oncológico dependía de obtener ese resultado. Empecé con estudios cada 2 o 3 días, algunas semanas fueron más duras que otras", contó.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

"El 24 de enero mi oncóloga me dice que tenemos diagnóstico, tengo cáncer de endometrio, podemos empezar quimio en unos días. Volví a casa aliviada, la información que tanto había esperado ya la teníamos. A mitad de camino me llaman para ver si me animaba a empezar ese mismo día. No había dudas, fue un sí rotundo. El día del primer paro general le di la primera batalla a esta enfermedad".

"Queda un caminito por recorrer, la semana que viene toca la segunda sesión de quimio. Confío en mi cuerpo. Confío en la red que me cuida, a la cabeza, la capitana, mi mamá que se la banca como una campeona. Mi familia, mis amigas y amigos, mis compañeras y compañeros".

"Confío en el equipo de médicas que me tocó que es un mil. Hoy tocó peluquería, la lluvia se llevó todo, esto también es parte del proceso y hay que atravesarlo. Un día a la vez... ese es el plan. Con una sonrisa siempre como bandera", dijo en su último posteo en las redes sociales Micaela.

De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

Con información de la Mañana Neuquén