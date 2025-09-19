Los periodistas que cubren el día a día en la Casa Rosada despidieron con dolor este jueves a Susana Grassi, quien se desempeñó en distintos medios y estuvo acreditada durante 40 años en la sede central del Ejecutivo.

“Profundo pesar me causa la partida de Susana Grassi, una gran colega, excelente periodista y compañera en la agencia DyN. Te recordaré con mucho cariño por tu profesionalismo, bondad, sencillez y calidez”, informó Fabián Dabul en sus redes sociales.

Liliana Franco, periodista de TN y Ámbito Financiero, se sumó a los mensajes de despedida. “Se fue una grande. Excelente periodista y buenísima persona. Muchas guardias, crisis políticas compartidas. Mi abrazo a su familia”.

Jorge Neri, otro colega que compartió jornadas de cobertura en la Rosada con Grassi, lamentó la pérdida: “Qué tristeza. Me impresionaba con qué fuerza su voz nos informaba las noticias de Casa de Gobierno. Y una tarde llegó a DyN, donde trabajamos juntos unos cuantos años. Un gusto haberte conocido, querida Susy. Descansá en paz”.

En abril del año pasado, Susana brindó una entrevista junto con Roberto Di Sandro, considerado decano de los periodistas de la Casa Rosada y presidente honorario de la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA).

En diálogo con El Provincial, contó que comenzó a recorrer los pasillos de la Casa Rosada a los 19 años. “Ayudaba a Di Sandro en las notas que escribía para el diario Clarín, donde trabajaba en ese momento”, recordó.

Además, detalló que su primera oferta laboral fue de la mano de Eduardo Sajón, secretario de Información Pública, quien la convocó para trabajar en Radio Argentina. “A pesar de ser un gobierno militar que asumió después de un golpe, jamás me dijeron qué tenía que decir o qué no decir”, aclaró la experimentada periodista.

