La muerte de Mercedes Beatriz Diez, fundadora del Instituto Queens, provocó un gran impacto entre los vecinos de Comodoro que pasaron por sus aulas para aprender inglés a lo largo de más de 20 años.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada en las últimas horas por el sitio Chubut Noticias, donde destacaron que, a lo largo de su trayectoria como docente, Mercedes “dejó una huella imborrable en varias generaciones de estudiantes, transmitiendo no solo el conocimiento del idioma inglés, sino también valores de esfuerzo, superación y apertura al mundo”.

Nacida en Micaela Cascallares, una pequeña localidad ubicada en el partido bonaerense de Tres Arroyos, Diez se radicó en Comodoro hace más de 50 años. Llegó ya recibida como docente y comenzó con su tarea en las aulas.

A través del instituto, uno de los más reconocidos de la ciudad, no solo se dedicó a dar clases, sino también a organizar viajes al exterior, donde fomentó el intercambio cultural de sus alumnos con jóvenes de distintas partes del mundo.

“Dejarás huellas imborrables en los corazones de muchas generaciones de estudiantes, no solo por los conocimientos recibidos, sino por todos los valores inculcados, esos que se enseñan con el ejemplo. Algunos: rectitud, responsabilidad, esfuerzo, sacrificio, perseverancia, respeto, puntualidad, compromiso. Y tu sonrisa que solo se desdibujaba cuando te hacíamos enojar. Vuela alto, Mercedes Beatriz Diez”, fue el mensaje de Gladis Etchechury, una de las personas que la despidió a través de las redes.