El reconocido periodista deportivo de Río Gallegos, José “Pepe” Mallo, falleció este sábado 4 de octubre a los 67 años, tras padecer una enfermedad respiratoria que lo mantuvo internado y entubado por una neumonía bilateral.

Su muerte provocó una profunda tristeza en el ámbito periodístico local y regional, y también generó pesar en el mundo del boxeo, donde se desempeñaba como jurado.

A lo largo de su carrera, Mallo se destacó por su pasión y dedicación al deporte. Trabajó cerca de diez años en LU12 AM680, desempeñó tareas en La Opinión Austral y llegó a ocupar el cargo de director en LU14.

Además, colaboró con distintos medios importantes de la capital santacruceña. Su voz, conocimiento y compromiso con el deporte dejaron una huella duradera entre colegas y oyentes.

Desde La Mesa de Deportes Radio manifestaron su pesar con un sentido mensaje en redes sociales: “Hoy se nos fue un amigo, periodista deportivo José Pepe Mallo. Q.E.P.D.”