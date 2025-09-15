En el corazón del centro de Comodoro, entre vidrieras, bares y esquinas concurridas, había dos figuras que se hicieron parte del paisaje cotidiano: “Pedrito” y “Pedrita”. Dos perros callejeros inseparables, siempre juntos, siempre atentos a la vida de la ciudad y a las manos solidarias de vecinos y comerciantes que los cuidaban y alimentaban.

La historia de ambos conmovió a quienes día tras día los vieron recorrer las calles, pero esta semana esa postal quedó incompleta. “Pedrito” murió y su partida dejó un vacío enorme en quienes lo acompañaban, pero sobre todo en “Pedrita”, su compañera inseparable.

Pedrito ya no está, y con él se fue parte de la identidad de esas cuadras céntricas donde todos lo conocían. Vecinos y comerciantes lo recuerdan como un perro noble, de mirada tierna y carácter protector, que durante años compartió las calles junto a “Pedrita”, la “negrita”, con quien formó un dúo entrañable.

Su muerte motivó un pedido urgente: encontrar una familia que adopte a “Pedrita” para que no se quede sola. En las redes sociales comenzó a circular una emotiva carta, firmada alegóricamente por ella, como si fuese la despedida a su amigo del alma.

La carta completa

"La gente nos conocía como los locos del centro: la negrita y el marroncito que recorrían las calles siempre inseparables. Hoy mi compañero ya no está… Pedrito partió al cielo de los perritos y me quedo yo, Pedrita, aprendiendo a seguir sin él. Gracias por tantos inviernos juntos, por cuidarme, por darme calor y amistad cuando no teníamos nada. Algún día volveremos a encontrarnos y saldremos a callejear libres, como siempre lo hicimos.

Ahora me quedé sola… y nadie sabe qué puede ser de mí en la calle sin mi compañero. Solo busco un lugar donde pasar mis últimos días en paz, rodeada de cariño, para que mi historia no termine también en soledad. Estas son las primeras horas sin vos y me siento perdida, desorientada.

Dame fuerza y envíame un papá o una mamá humana que me ayuden con este dolor y me ofrezcan un hogar donde descansar tranquila. Mientras tanto, te pido que me cuides desde arriba. Hasta siempre, mi marroncito, mi amigo del alma 🌈💔"

El mensaje incluye los contactos de quienes la cuidaron todos estos años y hoy piden una familia para ella. Aquellos que estén interesados deben comunicarse al 2974218251 o al 2974201265.