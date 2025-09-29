Dolor en la Patagonia: quién era el niño que murió tras la caída de un arco

El domingo por la tarde, la Liga Deportiva Confluencia se tiñó de luto tras la muerte de un niño de once años. El hecho ocurrió en el predio de la Isla Jordán de Cipolletti, cuando un arco metálico se desplomó sobre él en una cancha auxiliar. La víctima fue identificada como Javier Jesús Álvarez, jugador de la categoría pre-décima de Pillmatun, que debía enfrentar a Experimental de Cinco Saltos.

Cómo ocurrió el accidente

El niño estaba realizando los ejercicios de precalentamiento previo al partido cuando se colgó del arco, que cedió de manera repentina y lo golpeó de forma fatal en la cabeza. La estructura de hierro le provocó graves lesiones, por lo que fue trasladado de inmediato en código rojo al hospital Pedro Moguillansky.

El llamado de emergencia al SIARME se registró a las 14.27. Para facilitar el traslado de la ambulancia, la policía cortó la ruta 22 y la calle Julio Salto. A pesar de la rapidez del operativo, el parte médico confirmó que el niño ingresó al hospital sin signos vitales y no respondió a las maniobras de reanimación. Su fallecimiento fue constatado a las 15.35 horas.

La tragedia generó un profundo impacto en familiares, compañeros y dirigentes deportivos. La presidenta de Pillmatun y titular del Concejo Deliberante de Cipolletti, Karina Álvarez, estuvo presente y confirmó la noticia entre lágrimas. La Liga Deportiva Confluencia decidió suspender todos los partidos programados para esa jornada como muestra de respeto y acompañamiento a la familia.

Investigación y autopsia

El Ministerio Público Fiscal tomó intervención inmediata y ordenó la realización de la autopsia para establecer las causas del fallecimiento. También dispuso pericias en la cancha, acordonamiento del lugar y toma de testimonios de los presentes. La condición en que se encontraba la estructura metálica que colapsó será clave para determinar responsabilidades en materia de seguridad y mantenimiento.

Javier Álvarez había nacido el 17 de marzo de 2014 y era parte activa de las divisiones inferiores de Pillmatun. Ese domingo debía disputar la fecha 31 del torneo de la Liga Confluencia. No llegó a jugar el encuentro: el accidente sucedió durante el precalentamiento, antes de que la pelota rodara en la cancha.