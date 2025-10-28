Dolor en la Patagonia: los mensajes para el veterano de Malvinas que murió en la Ruta 40

Un trágico accidente vial en la Ruta Nacional 40, a la altura de Chacayco, conmocionó este lunes al norte neuquino. Según los primeros reportes policiales, el vehículo en el que viajaba Hugo Méndez, veterano de la Guerra de Malvinas de 58 años, despistó, volcó y cayó a una hondonada de unos 200 metros de profundidad, provocando su muerte en el acto.

El rodado quedó volcado con las ruedas hacia arriba, con graves daños en la carrocería, en una zona de difícil acceso y escasa visibilidad. Bomberos y efectivos policiales trabajaron durante varias horas en el rescate y aseguramiento del lugar, mientras la Fiscalía y personal de Criminalística iniciaron las pericias para determinar las causas del siniestro.

Quién era Hugo Méndez

La víctima fue identificada como Hugo Méndez, Soldado Convocado y Movilizado durante la Guerra de Malvinas. Nacido en Cutral Co, había cursado sus estudios en la Escuela N°119 y residía desde hace varios años en Andacollo, donde llevaba una vida tranquila y mantenía un fuerte vínculo con la comunidad de veteranos.

Amigos y vecinos lo recordaron como “un hombre humilde, comprometido y siempre presente en los actos por Malvinas”. Su participación activa en conmemoraciones patrias y encuentros de excombatientes lo convirtió en una figura muy querida en la región.

El homenaje y el dolor de la comunidad

Desde el grupo Soldados Convocados y Movilizados de la Guerra de Malvinas (SOLCOyM) confirmaron la noticia y comunicaron que Méndez será despedido con honores en el Centro Cultural de Andacollo, con el acompañamiento de la Municipalidad y la comunidad local.

“Lo despedimos con todos los honores. Fue un compañero noble y comprometido, siempre con la bandera en alto”, expresaron sus compañeros en un comunicado.

La Municipalidad de Andacollo también emitió un mensaje de condolencias: “Profundo dolor por el fallecimiento de Hugo Méndez, Veterano de la Guerra de Malvinas. Fue un incansable militante de la Causa Malvinas, un hombre que dedicó sus últimos años a reivindicar la memoria de sus hermanos de armas. Su partida nos duele a todos.”

El texto destacó además su participación constante en los actos patrios y su compromiso con la memoria colectiva, representando a Andacollo “con orgullo y emoción” en cada actividad provincial y nacional.