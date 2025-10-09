Dolor en la Patagonia: falleció Tito Tarifeño, símbolo del río Limay y de la cabaña más querida

La comunidad de Plottier y del Alto Valle llora la partida de Omar Orlando “Tito” Tarifeño, fallecido este jueves a los 68 años. Su nombre está profundamente ligado al Río Limay y al camping Nepen Hue, donde durante casi 50 años mantuvo viva la tradición del bar y la emblemática “Cabaña de Tito”, un punto de encuentro para miles de vecinos, turistas y pescadores.

Tito había sido diagnosticado hace algunos meses con cáncer de colon y, aunque estaba en tratamiento, en las últimas semanas se encontraba bajo cuidados paliativos. Murió rodeado de su familia, en la ciudad que lo vio crecer y en la orilla del río que fue su casa y su vida.

El hombre que eligió vivir junto al río

“La gente siente que este lugar es suyo. No es un bar cualquiera, es la cabaña del río, es la cabaña de Tito”, dijo en una de sus últimas entrevistas. Esa frase resume su legado: un espacio donde la naturaleza, la amistad y la historia se unían a la vera del Limay.

El sorpresivo cambio que realizó el Gobierno nacional sobre el feriado del 12 de octubre

Por su cabaña pasaron figuras del arte y del deporte, entre ellos Marcelo y Marité Berbel, y su ídolo futbolístico, Ricardo Bochini, visita que recordaba con emoción por su fanatismo por Independiente.

Tito solía decir que vivir a orillas del río era su manera de ser libre. Y así lo hizo. Desde niño, acompañaba a su padre —empleado municipal encargado del camping— a regar plantas y cuidar el predio, donde juntos plantaron muchos de los árboles que hoy aún dan sombra a quienes disfrutan del lugar.

Falta de higiene, contaminación y peligro de colapso: descubrieron graves irregularidades en un supermercado de San Cayetano

Los padres de Tito, Rómulo Tarifeño y Nolfa Chandía, llegaron desde Aluminé y se instalaron en Plottier con sus cuatro hijos, familia que luego creció hasta 13. Fundaron “El Viejo Bar”, en la esquina de Pulmarí y Belgrano, pero Tito siempre prefirió el contacto con la naturaleza antes que el movimiento del centro.

Su vínculo con el río fue tan profundo que transformó el camping Nepen Hue en un símbolo de la identidad plottierense. Su hospitalidad, su sonrisa y su compromiso con el entorno lo convirtieron en un referente querido por toda la comunidad.

Despedida y legado

El velatorio se realiza en la Casa de Velatorios de la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier, en Rivadavia 151, hasta el mediodía del viernes. Desde temprano, amigos, vecinos y familiares lo despidieron en redes sociales con mensajes de gratitud y cariño.

Más de 300 trabajadores pedirán la quiebra de una histórica empresa láctea argentina que está en jaque

El gobernador Rolando Figueroa también lo llamó días atrás para saludarlo tras una nota de reconocimiento a su historia. “Me siento orgulloso de este lugar, porque lo hicimos entre todos”, había dicho Tito, emocionado al recibir el afecto de quienes lo conocieron.

El pasado viernes compartió un último asado junto a sus hermanos, sobrinos e hijos en su cabaña. Allí presentó, junto al escritor Iván Méndez, el libro “El valle de los sueños”, donde su historia se vuelve protagonista de las memorias de Plottier.