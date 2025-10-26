Dolor en el ámbito artístico por el fallecimiento de Claudia Schijman, reconocida actriz y docente con una destacada trayectoria en la escena nacional. Tenía 66 años y en el último tiempo había cobrado especial relevancia por su participación en El Eternauta, junto a Ricardo Darín.

La Asociación Argentina de Actores confirmó la noticia a través de un comunicado oficial: “Con profundo pesar despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. A lo largo de más de treinta años de carrera, brilló en teatro, televisión, plataformas digitales, publicidad y cine”, expresaron desde la entidad en sus redes sociales.

Tal como detallaron desde la Asociación, y en el sitio especializado IMDb, Claudia actuó en el episodio 4 “Credo”, el 5 “Paisaje” y el 6 “Jugo de tomate frío” de El Eternauta.

Además, otro de sus últimos trabajos fue en la serie Menem con su papel de recepcionista.

La trayectoria de la actriz Claudia Schijman

Claudia había nacido el 8 de agosto de 1959. Para su carrera artística se formó con Norman Brisky, Ricardo Bartis y Guillermo Angelelli.

Su debut en televisión fue El Palacio de la Risa, con Antonio Gasalla y lo acompañó en los ciclos Gasalla en Telefe y Gasalla en Libertad.

También participó en Verdad Consecuencia, Trillizos, Buenos vecinos, Malandras, Disputas, Hechizada, Por amor a vos, Juanita la soltera, Ambiciones y Soy tu fan.

Por otro lado, se destacó en películas como Cohen Vs. Rosi, Tres esposas, Diario para un cuento, Flipper, Pendeja, payasa y gorda, En peligro, Los cipreses, Terminal, La felicidad es una leyenda urbana, Mi reino por un platillo volador, Evita(de Alan Parker), Corazón iluminado (de Héctor Babenco) y el cortometraje La cámara.

Su trayectoria teatral incluye las obras Brebaje, Erecto, Las descamisadas, una gesta, Éxodo, Yo escribo. Vos dibujás, entre otras.

Además de sus papeles como actriz, dio talleres de actuación en el Hospital Borda, la Clínica Psiquiátrica Santa María, el Centro Cultural Ricardo Rojas, el centro Cultural Recoleta, escuelas primarias y otros centros culturales.