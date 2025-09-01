Este lunes, el futsal comodorense perdió a una de sus más grandes figuras. Desde la Comisión Futsal Principal comunicaron el fallecimiento de Ana “Ketty” Cuello.

“Su aporte fue fundamental para el crecimiento, la contención de muchos chicos y también los trabajos junto a las comisiones de Futsal Principal y Promocional durante mucho tiempo”, explicaron desde la Comisión.

“Hoy toda la familia del futsal sufre su partida. Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, con el recuerdo eterno de quien tanto dio por nuestra disciplina. Que en paz descanse, Ketty”.

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer