QEPD
Dolor en el futsal comodorense: murió Ana “Ketty” Cuello
El futsal comodorense despide a Ana “Ketty” Cuello, una de sus figuras más destacadas, reconocida por su trabajo en el desarrollo de jóvenes jugadores y su compromiso con el deporte
Este lunes, el futsal comodorense perdió a una de sus más grandes figuras. Desde la Comisión Futsal Principal comunicaron el fallecimiento de Ana “Ketty” Cuello.
“Su aporte fue fundamental para el crecimiento, la contención de muchos chicos y también los trabajos junto a las comisiones de Futsal Principal y Promocional durante mucho tiempo”, explicaron desde la Comisión.
“Hoy toda la familia del futsal sufre su partida. Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, con el recuerdo eterno de quien tanto dio por nuestra disciplina. Que en paz descanse, Ketty”.
