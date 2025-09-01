Este lunes, el futsal comodorense perdió a una de sus más grandes figuras. Desde la Comisión Futsal Principal comunicaron el fallecimiento de Ana “Ketty” Cuello.

“Su aporte fue fundamental para el crecimiento, la contención de muchos chicos y también los trabajos junto a las comisiones de Futsal Principal y Promocional durante mucho tiempo”, explicaron desde la Comisión.

“Hoy toda la familia del futsal sufre su partida. Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, con el recuerdo eterno de quien tanto dio por nuestra disciplina. Que en paz descanse, Ketty”.