Dolavon será sede del "Abuelazo Fest", el gran encuentro provincial de los adultos mayores
Durante dos jornadas, la localidad será el centro de un encuentro con propuestas que incluirán juegos, almuerzos populares, música en vivo, ferias y espacios de recreación.
El próximo 20 y 21 de septiembre, Dolavon abrirá sus puertas para recibir a adultos mayores de toda la provincia en el “Abuelazo Fest”, un encuentro pensado para homenajearlos y celebrar la vida con actividades recreativas, espectáculos en vivo, gastronomía típica y mucho baile.
Durante dos jornadas, la localidad se convertirá en el epicentro de la alegría y el encuentro intergeneracional, con propuestas que incluirán juegos, almuerzos populares, música en vivo, ferias y espacios de recreación.
El Abuelazo Fest forma parte del calendario de actividades culturales y turísticas de Dolavon, y se consolida como un evento que combina identidad, inclusión y desarrollo regional, reafirmando el lugar de la localidad como polo de integración en el valle.
El intendente de Dolavon, Dante Bowen, expresó: “el Abuelazo Fest es un reconocimiento a quienes son la raíz de nuestra comunidad y la memoria viva de nuestra provincia. Queremos que disfruten, que se diviertan y que se sientan protagonistas de una gran fiesta hecha especialmente para ellos”.
Asimismo, Bowen remarcó el carácter social de la propuesta: “Dolavon siempre se caracterizó por la inclusión y la participación comunitaria. Esta fiesta nos permite unir generaciones y poner en valor a nuestros adultos mayores, que tienen tanto por enseñarnos y compartir.”