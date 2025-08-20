Dolavon será sede del "Abuelazo Fest", el gran encuentro provincial de los adultos mayores

El próximo 20 y 21 de septiembre , Dolavon abrirá sus puertas para recibir a adultos mayores de toda la provincia en el “Abuelazo Fest”, un encuentro pensado para homenajearlos y celebrar la vida con actividades recreativas, espectáculos en vivo, gastronomía típica y mucho baile.

Durante dos jornadas, la localidad se convertirá en el epicentro de la alegría y el encuentro intergeneracional, con propuestas que incluirán juegos, almuerzos populares, música en vivo, ferias y espacios de recreación.

El Abuelazo Fest forma parte del calendario de actividades culturales y turísticas de Dolavon, y se consolida como un evento que combina identidad, inclusión y desarrollo regional, reafirmando el lugar de la localidad como polo de integración en el valle.

El intendente de Dolavon, Dante Bowen, expresó: “el Abuelazo Fest es un reconocimiento a quienes son la raíz de nuestra comunidad y la memoria viva de nuestra provincia. Queremos que disfruten, que se diviertan y que se sientan protagonistas de una gran fiesta hecha especialmente para ellos”.

Asimismo, Bowen remarcó el carácter social de la propuesta: “Dolavon siempre se caracterizó por la inclusión y la participación comunitaria. Esta fiesta nos permite unir generaciones y poner en valor a nuestros adultos mayores, que tienen tanto por enseñarnos y compartir.”