Dolavon: reactivaron la obra de 41 casas con inversión de más de 332 millones

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió Dolavon para supervisar el avance de un complejo habitacional de 41 viviendas. La obra, que estuvo paralizada, se reactivó mediante un convenio firmado entre el Ejecutivo y el municipio, con el objetivo de atender la demanda habitacional y dinamizar la economía local.

Acompañado por el vicegobernador Gustavo Menna y el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Guillermo Espada, Torres destacó que la inversión de 332.651.738,30 pesos permitirá no solo entregar viviendas sino también generar empleo en la región. “Hoy tenemos un Estado que gestiona, apuesta al desarrollo y a la generación de más fuentes de trabajo”, afirmó el mandatario.

La reactivación de la obra había sido anunciada semanas atrás por el propio gobernador. En aquella ocasión, subrayó que “detrás de la obra pública hay trabajo, y detrás de ese trabajo hay más consumo, dinamizando la economía”. También ratificó el compromiso de su gestión con la responsabilidad fiscal y la eficiencia administrativa, asegurando que “en un momento difícil de la economía nacional, vamos a seguir dando respuestas a la ciudadanía”.

El complejo, que ejecuta la empresa Sudelco S.A., contempla viviendas en planta baja de dos dormitorios y 69,06 metros cuadrados de superficie. El proyecto incluye instalaciones de cloacas, gas y electricidad, además de veredas, canteros, forestación con riego por goteo y cestos para residuos. El plazo de construcción es de 240 días corridos.

Según el Gobierno provincial, la finalización de estas 41 viviendas representa no solo una solución habitacional para familias de Dolavon, sino también una apuesta concreta por el arraigo y el desarrollo del Valle Inferior del Río Chubut.

Con información de una gacetilla de prensa del Gobierno del Chubut.