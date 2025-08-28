El intendente de Dolavon, Dante Bowen, firmó una resolución mediante la cual se otorga un incremento salarial para los trabajadores municipales.

“Sabemos que la situación económica es difícil y por eso decidimos estar junto a quienes todos los días sostienen el funcionamiento de nuestra comunidad. Con este gesto buscamos reconocer y poner en valor el esfuerzo diario de nuestros trabajadores municipales”, señaló Bowen.

La gestión municipal remarcó que esta decisión forma parte de un “compromiso sostenido para mejorar las condiciones laborales y garantizar que los empleados municipales conserven su poder adquisitivo en un contexto económico complejo”.

Bowen adelantó que en lo que resta del año se proyectan más incrementos, reafirmando el rol central de los trabajadores municipales en el desarrollo y el bienestar de Dolavon.

En esta oportunidad el aumento dispuesto es del 10 por ciento.

Con esta medida, el aumento acumulado en lo que va del año alcanza el 43%, en el marco “de una política de acompañamiento que prevé nuevas actualizaciones en los próximos meses”, destacó el municipio.