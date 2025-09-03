Dólar oficial minorista en Argentina: ¿a cuánto cotizó este miércoles?

Este miércoles 3 de septiembre se conoció el valor del dólar oficial minorista. Durante el inicio de la jornada, no registra fluctuaciones. Por lo tanto, se encuentra en $1.355 para la compra y $1.375 para la venta. Por su parte, el dólar paralelo baja $15 y se ubica en $1.345 para la venta.

EL RESTO DE LAS COTIZACIONES

Dólar tarjeta: $1.787,50

Dólar mayorista: $1.361,50

Dólar MEP: $1.374,02

Dólar CCL: $1.380,77

Dólar Cripto: $1.358,49

LA INTERVENCIÓN DEL MERCADO CAMBIARIO

El pasado martes 2 de septiembre, el Gobierno nacional anunció que intervendrá en el mercado cambiario a través del Tesoro Nacional, debido a que el Banco Central (BCRA) se encuentra limitado para actuar por el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, comunicó a través de su cuenta en la red social X que "a partir del día de la fecha (2 de septiembre), el Tesoro Nacional participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", en un intento por estabilizar la cotización del dólar ante la incertidumbre y los movimientos abruptos de las últimas semanas.

Cabe recordar que esta medida (intervención del mercado cambiario) se suma a las restricciones que el BCRA debe cumplir, ya que el acuerdo con el FMI le impide vender reservas para intervenir directamente en el mercado de cambios, obligando al Ejecutivo a buscar alternativas para mitigar la presión sobre el tipo de cambio. La intervención directa del Tesoro Nacional intenta ofrecer un respiro al mercado cambiario y evitar que la brecha entre las diferentes cotizaciones se amplíe aún más, lo que podría generar mayor incertidumbre económica y afectar a consumidores y empresas. El Gobierno seguirá monitoreando de cerca la evolución del tipo de cambio y no descarta nuevas medidas para garantizar la estabilidad cambiaria y financiera en los próximos días.

CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE DÓLAR BLUE Y DÓLAR OFICIAL

El dólar “blue” corresponde al tipo de cambio que se negocia fuera del circuito formal, es decir, en el mercado informal. Debido a que su comercialización no está regulada por el Estado, suele cotizar a un valor más elevado que el dólar oficial. Este tipo de cambio no se adquiere en entidades bancarias ni en casas de cambio habilitadas.

Por otro lado, el dólar oficial es administrado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y cuenta con dos variantes principales: el tipo de cambio minorista, que es el que aplican los bancos al público, y el mayorista, utilizado en operaciones entre grandes entidades financieras o importadores/exportadores. Esta cotización oficial no incluye los impuestos que suelen aplicarse para la compra de dólares en el mercado formal.

QUÉ SON LOS DÓLARES “CARA CHICA”

Se conoce como dólares “cara chica” a los billetes de 100 dólares emitidos antes de 1996, que presentan una imagen de Benjamin Franklin de menor tamaño en comparación con los diseños más recientes. Muchos ahorristas que buscan comprar dólares exigen billetes más nuevos, conocidos popularmente como “cara grande”, dejando de lado las versiones más antiguas.

QUÉ SON LOS DÓLARES FINANCIEROS

Dólar MEP (o bolsa): una opción legal para obtener dólares mediante la compra y venta de bonos que cotizan en pesos, como el AL30. Después, se convierten a dólares mediante un bono que cotiza en esa moneda.

Dólar CCL (contado con liquidación): permite cambiar pesos por dólares en mercados internacionales. Se compran activos en pesos, que luego se venden en el exterior a cambio de dólares. Esta opción es común para empresas e inversores que desean transferir divisas fuera del país de forma legal.

Dólar cripto: el dólar cripto, también conocido como stablecoin, es una criptomoneda cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. Las más comunes son USDT (Tether), USDC (USD Coin) y DAI. Estas monedas digitales ofrecen estabilidad en mercados volátiles y son populares en países con alta inflación, como Argentina.

CUÁNTOS DÓLARES SE PUEDEN COMPRAR EN EL BANCO

Desde que se eliminó el cepo cambiario, las personas pueden adquirir dólares sin límite a través de los bancos, siempre que cuenten con una cuenta en pesos y otra en moneda extranjera para concretar la operación.

De acuerdo con las normativas vigentes del Banco Central, será necesario informar a la entidad con 48 horas de anticipación únicamente si la compra supera los 100.000 dólares. En caso de optar por la compra presencial en efectivo, el monto máximo permitido es de 100 dólares físicos.

CÓMO COMPRAR DÓLARES POR HOME BANKING: PASO A PASO

Con el fin del cepo cambiario, muchas entidades bancarias permiten la compra de dólares desde el home banking. Para operar, se recomienda consultar si el banco lo permite y tener en cuenta los horarios habilitados para hacerlo.

Ingresar al home banking y verificar que haya fondos disponibles en la cuenta en pesos. Ir al menú de opciones y seleccionar la sección de “Operaciones” o similar, donde figure compra/venta de dólares. Ingresar el monto en pesos que se desea cambiar y verificar cuántos dólares se recibirán según la cotización vigente. Revisar los datos, aceptar los términos y condiciones y confirmar la operación.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR