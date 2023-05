Dólar MEP, blue y plazo fijo: la carrera que se corre en los próximos tres meses y las sugerencias de un experto para cubrirse

El análisis del especialista Ramiro Goncalvez, de RGInversiones, revela detalles para entender por qué hoy el dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos), también llamado ‘dólar bolsa’, es más conveniente que el ‘blue’, ya que además de ser una operatoria legal, es también más barata, a partir del objetivo del gobierno para evitar un salto cambiario de importancia, al menos hasta antes de las elecciones. Ojo, ese panorama dio un cimbronazo el jueves, cuando el gobierno dejó de intervenir en el mercado y la cotización dio un fuerte salto, para volver a calmarse el viernes.

“Para comprar dólar MEP, nosotros lo que hacemos es una compra-venta de bonos. Estamos comprando un bono en pesos, que es el AL30 y lo vendemos en dólares, que es el AL30 D. El primero está en $9.920 y el AL 30 D en 22,70 dólares, entonces eso lo que da (mediante una división) es una cotización de $437 pesos”, explicó el especialista, desde su cuenta de Instagram.

Hay que hacer la salvedad de que el análisis fue realizado el martes de la semana pasada, ya que luego el dólar MEP tuvo una fuerte suba duante el jueves 18 de mayo, cuando llegó a tocar los $498 y superó al ‘blue’. ¿Qué pasó ese día? El gobierno dejó de intervenir en el mercado a través de la venta de los bonos mencionados, por eso hubo un salto importante, que se mantuvo durante el viernes 19 de mayo, aunque en forma mas moderada, cuando cerró en $465.

Volvamos ahora a la explicación del experto financiero. Según precisó Goncalvez, el gobierno apunta a mantener el dólar MEP a una cotización controlada porque es la forma de evitar que se dispare el ‘blue’ y vuelva a crecer la brecha con el dólar oficial. Para eso, debe vender “muchos bonos Al 30 en pesos, lo que es una muy mala decisión financiera, porque está vendiendo en pesos una deuda que era en dólares, para poder llegar a las elecciones sin que el tipo de cambio se dispare”.

Como consecuencia, indicó, al vender muchos bonos en pesos, la cotización de ese instrumento baja por exceso de oferta, lo que también reduce el numerador de la división (que era el precio de $9.920) y entonces baja también el valor final de la cotización del dólar MEP”.

Esto, explicó, puede ocurrir hasta que el gobierno se quede sin bonos para vender o hasta que el valor del bono en dólares también empiece bajar, lo que volvería a elevar la cotización del dólar MEP. “Entonces, esto es algo de muy corto plazo”, advirtió.

LA TENTACIÓN DEL “DOLAR PURÉ” Y LA COBERTURA FRENTE A LO QUE MUCHOS TEMEN

Al seguir con su explicación, el analista detalló que esa situación, del dólar MEP más barato que el ‘blue’, como en las últimas semanas, incentiva a muchos a hacer la maniobra conocida como “dólar puré”, que consiste en comprar dólares baratos en el mercado electrónico, por ejemplo a $437 (como estuvo hasta hace unos días), para ir a venderlos en el mercado paralelo, con una cotización del ‘blue’ más cercana a los $480.

“No recomiendo esta práctica, porque estás poniendo en el sistema grandes cantidades de pesos y sacás más cantidad de dólares, pero va a llegar un momento en que el ‘broker’ (con el que se opera el dólar MEP) o el banco te van a pedir justificación de esos ingresos y no lo vas a poder justificar”, indicó, en referencia a que se estaría incurriendo en el mercado de dólar ilegal.

En este punto se nota por qué el gobierno dejó de intervenir en el mercado el jueves 18 de mayo, cuando decidió dejar de vender esos bonos y por eso subió la cotización de los dólares financieros. Según trascendió en medios de Buenos Aires con acceso a fuentes del gobierno, ese corte fue, precisamente, para evitar las maniobras especulativas que se venían dando a través del ‘rulo’ conocido como “puré”.

Si en la próxima semana se mantiene bajo control e MEP, seguirá teniendo vigencia el análisis de Goncalvez, quien enfatizó el dólar bolsa seguirá barato, a partir de un alto nivel de intervención del gobierno:

“El dólar a más de $400 parece caro, pero para estar en estos valores está súper intervenido, con un valor que no es de mercado, porque no depende de la oferta y la demanda sino de estas maniobras del gobierno”, puntualizó.

Por eso, en otro de los videos el experto recomienda aprovechar el precio controlado y la baja cotización, pero no quedarse con los dólares (salvo que se esté pensando en una inversión de corto plazo, ya sea para la compra de un bien o una necesidad puntual en el corto plazo), sino realizar inversiones en distintos instrumentos en dólares, como pueden ser obligaciones negociables, bonos, CEDEARs, bonos, etc.

Esa diversificación, explicó además, podría ser un reaseguro frente al temor que muchos sienten sobre un “corralito”, algo que si bien no está en análisis en el gobierno ni tampoco los analistas más serios creen que vaya a darse, es un temor que persiste en el imaginario popular, a raíz de la experiencia de 2001.

A CUÁNTO DEBERÍA LLEGAR EL DÓLAR ‘BLUE’ O LOS FINANCIEROS PARA GANARLE AL PLAZO FIJO

En la parte final, el especialista en inversiones llamó la atención sobre la nueva tasa de interés para plazos fijos que subió al 97% nominal anual, lo que significa alrededor de un 8% mensual.

“Puede parecer atractiva, pero no se enloquezcan con para ir a hacer un plazo fijo y tengan en cuenta que el dólar hoy está contenido de todas las maneras posibles y puede pasar lo que vienen pasando desde diciembre de 2019, que la variación del tipo de cambio termina siendo mayor a la tasa de interés que se obtiene en un plazo fijo”, concluyó.

Para complementar el análisis, puede estimarse cómo resultaría la carrera en los próximos 30 días, tomando como punto de partida el lunes 15 de mayo, cuando se puso en vigencia la nueva tasa de interés.

Con un monto de $100.000 colocados a 30 días, el plazo fijo tendría un rendimiento de $8.000 al momento del retiro, dentro de un mes. Ese día, la cotización del dólar ‘blue’, que el viernes cerró en $486, debería ubicarse en no menos de $530, para ganarle al plazo fijo.

En esa carrera, el gobierno va a tratar de jugar a favor del plazo fijo, intentando controlar los dólares financieros para que sigan anclando al ‘blue’. Esa es la estrategia para los próximos 3 meses, al menos hasta llegar a las PASO de agosto, siempre que le queden bonos para seguir interviniendo en el mercado.

Si se proyecta hasta agosto, entonces, la apuesta de Sergio Massa, que aspira a ser candidato presidencial, es a que el dólar paralelo no supere los $600, para que el plazo fijo siga siendo más atractivo. Si se piensa que en mayo la inflación podría superar a la de abril, entonces tampoco hay que descartar una nueva suba de tasas. Pero al final del camino, luego de las elecciones de octubre, muchos economistas (sean del palo que sea) ya hablan de un dólar a $800.

Vaya uno a saber qué, de todo esto, se cumple.