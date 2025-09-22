Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). Periodista especializado en temas de Energía (Petróleo) y otros vinculados a la economía regional para ADNSUR. Cubre temas vinculados al ámbito judicial, político e información general. Conductor del programa 'Actualidad 2.0', por radio Del Mar.

El mercado cambiario local, inmerso en la vorágine financiera del país, atraviesa un escenario de bajo movimiento. Fuentes vinculadas al circuito financiero de Comodoro Rivadavia describen que, a diferencia de años anteriores, hoy no hay un mercado con “todos los jugadores” activos. La contracción de la actividad petrolera redujo de manera drástica el flujo de divisas en la región.

“Los grandes operadores ya no se ven. Algunos porque, en el pasado reciente, vendieron buena parte de sus tenencias y otros porque ya no tienen para vender. Los que todavía conservan ahorros en dólares, en general, los mantienen a resguardo esperando un ajuste brusco en el tipo de cambio que, se cree, debería ocurrir en el corto o mediano plazo”, señaló un operador local, ante la consulta de ADNSUR.

Tragedia en Comodoro: un hombre fue atropellado por un taxi y murió en el hospital regional

En el caso de las pymes, la dinámica también cambió: muchas dejaron de dolarizarse como resguardo porque enfrentan caídas de ventas, cadenas de pago rotas o incluso el cierre de operaciones en la zona.

LA COMPRA DEL “CANUTO” PARA CUBRIRSE

El movimiento más visible sigue siendo el minorista, con dos caras: quien compra unos pocos dólares para sostener su pequeño ahorro o “canuto”, pensando en una inversión a futuro, y el que vende sus billetes para cubrir gastos corrientes y llegar a fin de mes.

Desarticularon una red de trata en Comodoro: rescataron a 7 mujeres que “rotaban cada 15 días” desde Buenos Aires

A este cuadro se suma que los “sacudones” financieros nacionales - suba del riesgo país, caída de bonos y acciones, e incluso factores políticos como el llamado “efecto Karina”, generan algunos repuntes en las operaciones, pero lejos de los niveles que se observaban antes del proceso de retiro de YPF desde Chubut y la cuenca San Jorge en general.

“El enfriamiento de la economía local (por no hablar de ‘congelamiento’) es notorio en la circulación del dólar -dijo un conocedor del circuito financiero comodorense-. Ni siquiera el mercado inmobiliario, con algunos casos puntuales, alcanza a darle volumen, y las concesionarias de autos que antes se movían con dólares ya no aparecen tan marcadamente”, indicaron. Vale recordar que esta agencia publicó el último domingo un informe que da cuenta del freno en el mercado automotor comodorense.

Conmoción: buscan el cuerpo de un futbolista comodorense desaparecido en un río de Chile

¿CONVIENE EL PLAZO FIJO FRENTE AL DÓLAR?

Con un dólar blue en $1.500 para la compra (cotización de esta mañana en Comodoro, según InfoDólar) y una tasa nominal anual (TNA) de 44% (tal el caso del Banco Nación, mientras Chubut ofrece 45%), el rendimiento de un plazo fijo a 30 días se ubica en torno al 3,6%.

Esto implica que, al cabo de un mes, una inversión en pesos debería rendir lo suficiente como para que el dólar no supere ese porcentaje de suba en el mismo lapso. En números, la divisa no debería superar los $1.554 aproximadamente para que el plazo fijo resulte más conveniente.

La enfermera patagónica que convirtió el tejido en un cable a tierra y en un legado

En la práctica, puede tomarse una banda de equilibrio entre $1.550 y $1.555 como referencia: si el dólar se mantiene por debajo de ese rango, el plazo fijo gana la pulseada; si lo supera, el resguardo en dólares vuelve a imponerse. Por ejemplo, si un pequeño ahorrista dispusiera hoy de $500.000 y los colocara en un plazo fijo, al cabo de 30 días obtendría alrededor de $18.000 de intereses, llegando a $518.000. En ese mismo escenario, si el dólar blue subiera por encima de los $1.554, esa ganancia quedaría neutralizada.

En otro caso, para evaluar lo que los expertos del mercado denominan ‘carry trade’, si un ahorrista tuviera 500 dólares y decidiera venderlos al tipo de cambio actual ($1.500), recibiría $750.000. Si ese monto se depositara en un plazo fijo a 30 días, sumaría unos $27.000 de intereses, llegando a $777.000.

Polémica en Comodoro: tiraron libros históricos de la primera biblioteca popular del Chubut

Aquí se abren dos escenarios posibles, con múltiples variaciones. Si el gobierno de Javier Milei lograra su objetivo de mantener el dólar estable hasta antes de las elecciones del 26 de octubre, por ejemplo en torno a los $1.500, al volver a comprar dólares con el capital más los intereses podría adquirir unos 518 dólares. Eso implicaría una ganancia del 3,6% en dólares en apenas un mes.

En caso contrario, si en ese mismo lapso el dólar trepara, por ejemplo, hasta los $1.600, el monto acumulado de $777.000 alcanzaría solo para recomprar unos 486 dólares, lo que significaría una pérdida de casi 14 dólares respecto del ahorro inicial, es decir, una pérdida del 3%.