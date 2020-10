COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Las nuevas medidas para la compra de dólar ahorro inhabilita a un número importante de clientes en la ciudad, que en el caso del Banco Nación, según detalló su gerente Adrián Rivalta, involucra a alrededor de 8.800 clientes, que van desde la percepción de salarios a través del programa ATP hasta la refinanciación de saldos de tarjeta que hayan incluido el cobro de la cuota de un servicio en dólares, por ejemplo Netflix. En este informe, un repaso por las limitaciones vigentes.

La circular 701, del Banco Central de la República Argentina, dispuso desde el 1 de octubre nuevas restricciones para la compra de dólar ahorro, que se suman a la anterior medida en la que se añadió, sobre el 30 por ciento del impuesto PAIS, el pago del 35 por ciento adicional a cuenta de impuesto a las ganancias.

Desde el 1 de octubre, el cupo de se redujo para las siguientes situaciones:

-Personas que cobran salarios a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción. Esto se sumó a los requisitos pre existentes, que por lógica restringía esa posibilidad a beneficiarios de planes sociales o del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia).

-Las nuevas limitaciones abarcan además a clientes que habían refinanciado los saldos de tarjetas, a través del sistema dispuesto por el Banco Central para refinanciar vencimientos entre los meses de abril y agosto. En este caso, Irene Pereyra, ejecutiva del Banco Chubut, explicó que la medida alcanza a quienes hubieran ingresado en esa refinanciación, que estuvo vigente hasta septiembre. Sin embargo, como ese plan se puede cancelar en 9 cuotas, indicó que no sería necesario esperar ese lapso para quien quiera ahorrar en dólares, sino que puede tomar otro préstamo, para cancelar la refinanciación de tarjeta de crédito.

-Además, se suman los clientes que tomaron otro tipo de créditos surgido en la emergencia, con tasas bonificadas o incluso a tasa cero, como los que se dieron a través de la AFIP.

-Otra de las operatorias que quedaron prohibidas involucra a cajas de ahorro a las que el BCRA inició sumarios, por transferencias verificadas en dólares, que superan los ingresos de las personas titulares de dichos depósitos, o que directamente no registran ingresos.

“Los requisitos para la apertura de caja de ahorro en dólares son básicos, con solamente la copia del documento, algún impuesto o servicio y declarar solamente la actividad –explicó Rivalta-. En los últimos meses, lo que se observó fue un incremento de compras de dólares ahorro en esas cuentas pertenecientes a personas que no tenían empleos registrados, o que no se encuentran inscriptos en la AFIP. En esos casos puntuales, o personas asalariadas que perciben haberes, pero que han realizado compras con un monto muy superior al de sus ingresos, el Banco Central ha inhabilitado la cuenta”.

La cuota de Netflix o de Spotify

-Servicios dolarizados que se hayan refinanciado en abril. Otra de las situaciones involucradas es la de servicios de streaming, como pueden ser Netflix o Spotify, que están asociados a tarjetas de crédito. “Esos consumos vienen dolarizados y en abril, cuando el Banco Central define refinanciar los saldos de tarjeta, esos consumos en dólares correspondientes al mes de abril se pesificaron y pasaron al mes siguiente. Por más que el cliente haya pagado el total en pesos en abril –detalló Rivalta-, ese pequeño consumo de 7 u 8 dólares, que es un precio promedio de estos servicios, se pesificó al mes siguiente y se refinanció, lo que es causal para que la persona o el cliente se encuentre impedido en este momento de poder acceder a comprar dólar ahorro. Salvo que haya cancelado el monto en dólares en abril, ese cliente quedó impedido de la compra de la moneda extranjera”.