El presidente Javier Milei cumplió con lo que había anticipado y avanzó con el veto total a la Ley de Emergencia Pediátrica y a la Ley de Financiamiento Universitario, ambas aprobadas recientemente por el Senado el pasado 22 de agosto.

La decisión generó un fuerte rechazo en el ámbito académico. En respuesta, los docentes de las universidades nacionales convocaron a un paro de 24 horas para este viernes 12 de septiembre, y además confirmaron que preparan una nueva marcha federal el día en que el Congreso debata el veto presidencial.

La medida de fuerza fue anunciada por la Federación de las Universidades Nacionales (FEDUN) y acompañada por CTERA, FAGDUT, CONADU, CONADU Histórica, FATUN y UDA, gremios que representan a gran parte del sistema universitario público del país.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

El paro busca visibilizar el malestar de la comunidad académica frente a una decisión que consideran “un ataque directo a la educación y a la salud pública”, indicaron los gremios que nuclean a los docentes, según publica Infobae.

El veto del gobierno rechaza de esta manera una serie de medidas para consolidar el financiamiento de la universidad pública en todo el país. Entre sus ejes centrales, se establecía que el Poder Ejecutivo debía garantizar la protección y sostenimiento de los recursos destinados a la educación superior, con partidas específicas para fortalecer la permanencia de los estudiantes, la formación docente, la investigación y la infraestructura.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

EL GOBIERNO “CONTINÚA SIN ESCUCHAR”

El Gobierno planteó que el Ejecutivo Nacional “continúa sin escuchar lo que el pueblo argentino le demanda sobre la importancia de la educación pública”. Además, mencionaron la preocupación por la “crítica situación salarial” de los trabajadores universitarios. Dirigentes gremiales advirtieron sobre el déficit presupuestario que enfrentan las universidades, el deterioro de las condiciones laborales y el riesgo para el normal funcionamiento del sistema educativo.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

En paralelo al paro nacional, desde los gremios docentes adelantaron que preparan una nueva Marcha Federal Universitaria. Según anticiparon, la movilización se realizará el mismo día en que la cámara de diputados inicie el debate por el rechazo al veto presidencial, buscando sumar presión social y política para que el Congreso insista en la sanción de la ley. “Haremos una movilización nacional cuando se trate el rechazo al veto en el Congreso, para pedirle a los diputados y las diputadas que insistan con la Ley”, subrayó Ricci.

UNA SESION ESPECIAL

Tras el veto, la oposición en el Congreso analiza convocar a una sesión especial el próximo miércoles con el objetivo de derogar el veto y restituir las leyes.

El escenario abre un nuevo capítulo de tensión entre el oficialismo y la oposición, con las universidades nacionales en el centro de la escena y la expectativa puesta en el debate parlamentario de la próxima semana.

De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

Desde la política reaccionaron al anuncio que hizo el Poder Ejecutivo y volvieron a rechazar la utilización de esta herramienta. Uno de los primeros cuestionamientos vino por el lado del senador Martín Lousteau: “Veto total a la ley de financiamiento universitario. Plata hay, pero ya sabemos que se va para lo de Karina. Ni en su peor semana el gobierno de @JMilei atina a hacer algo distinto. Pero ya no puede tapar el sol con la mano. Ahora a rechazar el veto en el Congreso”.

“Las universidades están al borde del colapso y el presidente elige empujarlas al abismo. Qué se puede esperar de un burro más que una patada. Nos vemos en la calle como tantas veces”, escribió Piera Fernández, otra de las referentes universitarias.