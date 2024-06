Docentes universitarios comienzan paro por 48 horas en todo el país

Por Viviana Gallardo Por Viviana Gallardo

UN PARAÍSO ESCONDIDO Quiso mostrar la belleza de su pueblo de 350 habitantes, sus fotos se viralizaron y ahora no paran de recibir turistas La paz y los incomparables paisajes cautivaron a todos, y sin buscarlo, un joven de 32 años que trabaja de mozo hizo "famoso" a Villa Llanquín, un pequeño paraíso patagónico que todos quieren conocer y en el que algunos fines de semana hay largas filas de turistas, que llegan de todo el país, y que muchas veces no alcanzan a ingresar. Los vecinos tuvieron que empezar a abrir alojamientos, locales gastronómicos y muchos servicios más que hasta el momento no existían.