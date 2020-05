RAWSON (ADNSUR) - En un documento firmado por el secretario general del gremio docente, Santiago Goodman, se remarcó que “sumado a la gravedad de no contar con los salarios en tiempo y forma, existen otras situaciones que perjudican a los trabajadores de la educación”. Respecto a esto último, desde ATECh recordaron “los errores en las liquidaciones de las complementarias por pago de cláusula gatillo”. “En todas ha habido omisiones de cargo, pagos principales o directamente no se han abonado”, precisaron.

Además, destacaron la “baja de horas correspondientes a Club de Ciencias sin fundamentos, ni notificación” y la “baja de talleres en la Escuela N°7790, sin análisis de la situación actual”. “A la fecha no designaron cargos que no se habían cubierto al 15 de marzo en Nivel Inicial, Primaria y Modalidades, firmado en reuniones del 29 de abril. Correspondiendo también, incluir los cargos de materias que no existen docentes en listados y deben ser cubiertos por presentación de proyectos de personas sin alcance de título”, aclaró el documento firmado por Goodman, según detalla El Diario de Madryn.

Por último, acusaron que se liquidó mal el incentivo docente y en “más de 1.800 casos presentados”. Al mismo tiempo manifestaron su rechazo por “la falta de respuesta a los reclamos presentados”. En este contexto, desde ATECh le solicitaron a Perata, de manera “urgente”, que “convoque a reunión con los sindicatos docentes, acordada oportunamente para el día 29 de abril, luego suspendida y cuyo pedido se reiterara el 11 de mayo, sin respuesta hasta la fecha”.