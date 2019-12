RÍO GALLEGOS - Los docentes de Santa Cruz comenzaron este miércoles una huelga por 48 horas y advirtieron al Gobierno provincial sobre la posibilidad de no iniciar las clases del próximo ciclo lectivo, previsto para febrero, luego de reiterados pedidos de paritaria para una recomposición salarial antes de fin de año.



El congreso provincial de la Asociacion Docentes de Santa Cruz (Adosac), que finalizó el martes a la noche en Las Heras, resolvió "exigir una convocatoria urgente a paritaria con una oferta salarial" equiparable al costo de la canasta familiar, "determinar 48 horas de paro y movilización para los días miércoles 18 y jueves 19 bajo la advertencia de que es exclusiva responsabilidad del gobierno provincial la no finalización del ciclo lectivo 2019 y el no inicio del ciclo lectivo 2020".



Los maestros también exigen "el inmediato cese del ataque del gobierno provincial" a través de la implementación del presentismo, descuentos, "sumarios y aprietes" y la intervención y coacción en las juntas de clasificación, expresaron; al tiempo que ratificaron la "defensa irrestricta de nuestro régimen jubilatorio".



El gremio mayoritario anticipó también que adhiere a la movilización 18D convocada por el sindicalismo combativo.



El último día de afectación de los trabajadores del sector es el próximo viernes 20 de diciembre y, de acuerdo al calendario 2020, el período de evaluaciones será del 7 al 20 de febrero y las clases deberán comenzar el 2 de marzo para todos los niveles.