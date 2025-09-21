Un grupo de profesoras y profesores de lenguajes artísticos de danzas y teatro, egresados de institutos de formación docente de la provincia del Chubut, se organizó para solicitar formalmente la apertura de cargos en los niveles inicial, primario y secundario, en cumplimiento del diseño curricular provincial.

Según informaron, actualmente, en Comodoro Rivadavia hay más de 60 egresados del Instituto Superior de Formación Docente N.º 806, perteneciente al sistema educativo provincial. Desde 2024 recorrieron jardines y escuelas primarias para informar a directivos sobre su situación y solicitar que se eleven, por vía administrativa, los pedidos de creación de cargos tal como lo establece el marco curricular.

“Hasta el momento, no hemos recibido ninguna respuesta favorable”, afirmaron los docentes, quienes también trasladaron el reclamo a las supervisiones de nivel inicial y primaria para su gestión con el Ministerio de Educación.

El mismo reclamo se está realizando en otras localidades de la provincia como Trelew, Lago Puelo, Esquel y Puerto Madryn, donde también hay egresados de formación artística esperando oportunidades laborales acordes a su preparación.

El diseño curricular vigente en Chubut establece la obligatoriedad de la enseñanza de todos los lenguajes artísticos —música, artes visuales, danza y teatro— en todos los niveles educativos. Este marco se complementa con normativas nacionales como la resolución 111/10 del Consejo Federal de Educación, que refuerza el valor pedagógico, cultural e identitario de la educación artística.

“El aprendizaje de las artes (…) forma parte de experiencias cruciales para transformar la educación y garantizar que todos los niños aprendan de forma significativa e integral”, señalaron los profesores.

Desde los institutos de formación docente artística N.º 806 de Comodoro Rivadavia y N.º 805 de Trelew se elevaron nóminas de egresados a la Dirección General de Educación Superior (DGES) y al Ministerio de Educación, demostrando que existe personal capacitado para cubrir la demanda de las escuelas.

Tal como denunciaron, “frente a la falta de respuestas”, los docentes egresados solicitaron una reunión con el ministro de Educación de Chubut, José Luis Punta, para pedir el cumplimiento de la normativa vigente.

“Nuestra insistencia ya lleva muchos años: el profesorado de Danza en Comodoro registra egresados desde 2012 y el de Teatro desde 2008 —precisaron—, y esto no solo tiene que ver con nuestra situación laboral, sino con lo que está en juego: el derecho a una educación integral y de pleno ejercicio ciudadano que contribuye a la identidad cultural y regional”.

Hasta el momento, aguardan una respuesta del Ministerio para avanzar en una solución concreta.