COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Los docentes presentaron recurso de amparo en el Juzgado N° 2 de Comodoro Rivadavia, para reclamar su derecho a protesta por los dos meses de sueldos adeudados por el gobierno provincial.

“Nos están empujando a romper la cuarentena, seguramente habrá propuestas de acciones en las calles, que no nos sorprendan después y vengan a buscarnos con la policía”, advirtió Daniel Murphy, secretario de la Regional Sur de Atech. Y aseguró que: “El principal responsable de esta situación es Arcioni”, remarcó.

Asimismo, destacó que todavía hay una parte de los docentes que no cobraron el sueldo del mes de febrero. “Esperamos que la Justicia cumpla con su función de hacer cumplir la ley, es un aspecto más de la lucha porque creemos que hay que agotar todas las vías. Sabemos que tienen tres días para contestar la admisión del amparo por parte del Juzgado Laboral N° 2”, indicó.

Murphy además señaló que: “Es inaceptable lo que el gobierno plantea, está claro que aprovecha la pandemia para ocultar nuestro reclamo y agravar las condiciones aún más las condiciones de pago, retrasar aún más los sueldos, y es desesperante la situación para muchas familias”.

Por último, afirmó en Radio 3 que: “Tenemos todas las vías agotadas de lo que uno espera pueda funcionar, no nos dejan alternativas. La salida de Chubut está en las manos del gobierno de Arcioni. Es preocupante que no se tomen medidas concretas del gobierno nacional, tiene que haber una intervención más directa. Hay una emergencia sanitaria, pero en el medio de eso tenemos familias enteras que estás desesperadas porque no saben cómo van a comer, pagar el alquiler, los servicios o afrontar otras necesidades básicas”, dijo.