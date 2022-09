Docentes, auxiliares y personal operativo Escuela N° 126 se autoconvocó este jueves por la mañana en las oficinas de Obras Públicas, para solicitar que se rectifiquen las declaraciones del director Obras Publicas, Daniel Boudargham y el Ministro de Educación, José María Grazzini, quienes denunciaron un sabotaje” dentro de la escuela de zona norte.

Alejandra Soto, dirigente de ATECh relató a ADNSUR que la convocatoria tiene por objetivo “un pedido de rectificatoria por los dichos no solo del director de Obras Públicas sino del Ministro de Educación donde se habla un sabotaje, porque sabemos que es algo gravísimo que se este tildando que hay un sabotaje por parte de la comunidad educativa”.

Y en este marco, lamentó que se este "tirando las culpas sobre otros, cuando la realidad es que hay que hacerse cargo de la responsabilidad que nos compete y la falta de inversión que hay”, dijo tras indicar que “hay varias escuelas” sin actividad.

“Es algo muy grave porque estamos culpando a la comunidad educativa de algo que nosotros venimos denunciando hace muchísimo tiempo”, dijo y a continuación, afirmó que “los únicos responsables de las condiciones de las escuelas son el gobierno que no invierte en educación”.

Por su parte, Karina Moreno, docente de la Escuela N° 126, relató a ADNSUR que “el sabotaje es la inoperancia de ellos mismos, porque si mandan a arreglar a personal, como no hay presupuesto no se compra y se retiran sin arreglar” , Y eso ya no es responsabilidad de la comunidad educativa, dijo.

“La escuela cumplió 100 años en abril, hubo muchas promesas pero la escuela esta muy deteriorada”, lamentó sobre la situación de la escuela con aulas cerradas, baños inutilizados, y pisos rotos.

Los docentes aguardan en el lugar hasta ser recibidos por el director de obras públicas, quien se comprometió a atenderlos después de las 11 de la mañana.