Docentes de ATECh (Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut) realizarán tres nuevos paros durante el mes septiembre. Así lo confirmó Daniela Saenz secretaria de finanzas del gremio docente en diálogo a ADNSUR.

Cabe recordar que la medida fue acordada durante un congreso realizado en la localidad de Sarmiento. En este sentido, Saenz explicó que el paro se acordó “básicamente por la realidad que estamos viviendo día a día en la provincia”.

De esta manera confirmó que las fechas acordadas de reclamo docente será el próximo 4, 19 y 20 de septiembre. Además, la secretaria de finanzas de ATECh explicó que eligieron esos días, teniendo en cuenta “hitos que nos marcan dentro de la lucha”.

Así, recordó que el “el 4 de septiembre se cumple un año más del lamentable desalojo de la patota en la Ruta 3 y 26, así que el congreso decidió hacer una jornada de visibilización en el marco de un paro”.

“Lo mismo el día 19 y 20, que se cumple tristemente el fallecimiento de las compañeras Cristina y Jorgelina que fallecieron regresando también de una movilización en un marco de lucha. Así que esos dos días vamos a estar con actividades en cada una de las regionales. Vamos a estar en la calle nuevamente, visibilizando los reclamos”, añadió.

Consultada, respecto a las paritarias, Saenz sostuvo que en la última ocasión, “el gremio se retiró en ese momento, porque la propuesta del Gobierno sigue siendo muy intransigente, casi tomándonos el pelo a los trabajadores cuando la realidad económica de cada uno es muy deficiente digamos, no se llega. Y la propuesta del Gobierno sigue siendo insignificante y casi un insulto para los compañeros que no están llegando y tienen que salir a trabajar de otra cosa”.

Por otra parte, indicó que se está acordando un “nuevo plenario” de delegados, donde “se dirime por ahí los pormenores de las actividades y por lo cual también estamos convocando a elección de delegados en cada una de las escuelas de toda la provincia, así que ahí veremos y definiremos bien las actividades específicas de cada regional”.

"Sin embargo, entre esta semana y la otra, estamos por definir asambleas para saber que actividades se van a hacer en el marco del paro”, aclaró Saenz.

PROBLEMAS EDILICIOS EN LAS ESCUELAS

La secretaria de finanzas del gremio docente, se refirió a los problemas que presentan algunas escuelas y aseguró que hay “malestar”.

De esta forma, mencionó que “estamos con rotación de aulas de nuevo en escuelas que supuestamente habían vuelto a una cursada normal si se puede decir”.

Además, resaltó que hay “escuelas que con el último temporal de viento, también sufrieron daños muy graves que tienen que estar rotando aulas, con una sobrepoblación de alumnos, con lugares que no son para aulas”.

“Muy complicado el panorama edilicio de las escuelas que siguen sin respuestas, porque los directivos hacen los reclamos, los docentes también y la respuesta es que ‘todavía no se firma, todavía no hay fondos, que todavía no está decidido' si esa es la urgencia o si esa escuela es la urgente o no”, indicó.

Por último, Saenz se refirió a un posible bono y explicó que “cuando se hacen anuncios de bonos y compensaciones a los empleados estatales, lo que es docencia nunca es alcanzado por esos acuerdos, pero como la noticia fue tan reciente, no sabemos si alcanza nuestro régimen o no”.