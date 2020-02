RAWSON (ADNSUR) - Chubut terminará de pagar este fin de semana la masa salarial de diciembre, con el último rango para los empleados públicos provinciales que cobran hasta 150 mil pesos de remuneración, en su mayoría del poder judicial, el legislativo y también docentes con antigüedad o con más de un cargo.



Ante este escenario, el secretario general de la regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech), Daniel Murphy, aseguró este viernes a Télam que "el inicio de las clases no está garantizado, ni siquiera podemos asegurar que los compañeros vayan el 18" de este mes, fecha establecida para la presentación de los docentes en las escuelas.



"Habrá que esperar a la próxima semana cuando comencemos con asambleas escolares para fijar postura, que es nuestra forma de actuar; pero no veo otro camino posible que las medidas de fuerza porque el gobierno debe parte del sueldo de diciembre a sus empleados y eso significa que se demorará aún más el pago de enero que no comenzó", apuntó Murphy.



El dirigente de la regional sur que representa a la poderosa seccional de Comodoro Rivadavia, agregó que "a los docentes les deben del año pasado dinero por las cláusulas gatillo pagadas tarde".



Según el sindicalista, "el año pasado se otorgaron 3 aumentos por cláusula gatillo, esto es por aplicación del índice inflacionario de acuerdo a lo que estableció el INDEC, de la cual se tiene que pagar ahora la última".



"Pero las dos primeras las pagaron tarde, y lo que tendrían que haber abonado en julio lo pagaron en octubre, y lo que debían pagar en octubre lo pagaron en noviembre; pero en el medio se comieron el aumento de los meses de agosto, septiembre y octubre", enumeró.



Murphy detalló que "en la zona sur (que por índice tiene un salario un poco más alto) a una maestra de nivel inicial con un solo cargo le deben unos 13.000 pesos, pero hay otros con antigüedad a los que le deben entre 40.000 y 50.000".



En el mismo sentido, opinó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SITRAED), Gerardo Carranza, quien aseguró que "tal como están las cosas las clases no van a arrancar".



"El gobierno no cumplió con los acuerdos paritarios del 2019, y eso es básico, por lo que tal como están las cosas no arrancará el ciclo lectivo 2020" indicó.



Carranza recordó que "a los atrasos en las dos primeras cláusulas gatillo del año pasado hay que sumar la última, que tienen que pagar con el sueldo de enero, estimada en un 12,47%, que si no se paga no deja posibilidades más que de medidas de acción directa".



Por el paro docente, Chubut tuvo el año pasado apenas 65 días de clases.