COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La integrante de la Junta Ejecutiva de ATECh Marcela Capón se refirió a las manifestaciones en la Legislatura, en el marco del paro por 72 de la CTA, al proyecto de Presupuesto 2021 que ingresó a la Legislatura, donde todo indica que no están incluidos aumentos para los estatales, y al planteo de la vuelta a clases presenciales para el año próximo.

“La verdad es que lo hemos hablado con algún ministro, pero entendemos con esta cuestión de presupuestos que aparte de ponerse al día es bastante descabellado pensar en no tener una paritaria a principio de año, cuando ya transcurrimos un año con atrasos salariales sin ningún tipo de paritarias; somos cuatro provincias del país que no tuvimos paritarias este año”, dijo en alusión a Chubut, Neuquén, Mendoza y Jujuy.

Consultada por las manifestaciones de las últimas horas en Legislatura, en el marco del paro de la CTA por 72 hs, Capón explicó: “Seguimos con medidas de retención y paro desde la ATECh y a su vez la CTA en el marco del planteo de No a la megaminería que declaró un paro por 72 hs., pendientes obviamente de lo que pase por Legislatura”.

“Hoy estuvimos varios sindicatos que estamos trabajando en conjunto con la asamblea de no a la megaminería, porque somos coherentes en lo que planteamos con la tributaria extraordinaria, que dejen de ganar unos pocos con el ajuste a los trabajadores y sin dejar nada a la provincia y en este caso parte de contaminación -agregó-. Por eso estamos esta semana participando en todas las movilizaciones que se hacen en ese sentido en toda la provincia, no solo acá, si no en Comodoro, Esquel; la verdad es que las marchas son multitudinarias en todos lados y está demostrando lo que está planteando el pueblo en conjunto”, remarcó en diálogo con Radio Del Mar.

Sobre el proyecto de Presupuesto 2021 que ingresó a la Legislatura, donde todo indica que no están incluidos aumentos para los estatales, y ante el planteo de la vuelta a clases para el año próximo, la dirigente de ATECh expresó: “En primera instancia estamos reclamando porque tuvimos algunas reuniones del Consejo Asesor que nos costó que se conformara en esta provincia cuando estaba determinado a nivel nacional que se conformaba con los sindicatos y no se determinó el protocolo para la vuelta a clases, pero nunca más fuimos convocados en ese sentido, así que en primera instancia reclamar que si han pensado la vuelta a clases tienen que terminar de elaborar el protocolo en este Consejo Asesor”.

“En segunda instancia, han hecho algún arreglo en las escuelas, pero estamos exigiendo un plan integral de infraestructura para garantizar la seguridad -enfatizó Capón-. En cuanto a las partidas logramos un avance porque estaban también trabados las pocas partidas que tienen las escuelas, no permitían que las usaran para comprar insumos para el covid, así que eso también lo reclamamos en la última reunión y bueno, en cuanto a lo salarial la verdad es que seguimos con los retrasos, ahora dicen que estarían pagando este sábado, o sea depositando del 4 para el 5 una nueva masa salarial, pero recién estamos cobrando lo que sería de los docentes septiembre. Este sábado tendrían que ponerse al día. Igualmente eso se lo dijimos a algún ministro, pensar en que no va a haber paritaria 2021, siendo que ya no hubo paritaria 2020 y los retrasos salariales es bastante complejo, entendiendo lo que está ocurriendo con la inflación, que todos sabemos cuando vamos a comprar lo que nos ocurre”.

Consultada sobre de cuánto sería un planteo justo de aumento para los docentes, explicó que “no está definido. Están prohibidos los congresos y las reuniones por Ministerio de Trabajo de Nación, pero seguramente a principio de año estaremos resolviéndolo internamente, pero bueno siempre mínimamente hay que cubrir la inflación. Esto es lo que generalmente planteamos y lo que veníamos sosteniendo en los años anteriores con la cláusula gatillo, así que estaremos resolviendo con los trabajadores en su conjunto y viendo el panorama también en cuanto se pongan al día y el reclamo eterno que estamos pidiendo por tiempo y forma”.

Detalló Capón que “en las reuniones pasadas, ellos nos habían asegurado que antes del 10 pagaban una masa salarial completa; ahora están diciendo que sería ese pago, del viernes 4 para el 5 y serían rango tres y cuatro, septiembre, rango uno y dos salud y policía, octubre. Para que se entienda que es lo que se cobraría”.

Respecto a que algunas escuelas están definiendo hacer los actos en espacios abiertos y a si los docentes están obligados a ir o pueden decir que no, expresó: “Ha sido una decisión multilateral que tomo el ministerio, no fue en acuerdo con los sindicatos ni en consulta, ni nada por el estilo como viene haciendo el ministerio y bueno, desconocemos el protocolo, desconocemos la seguridad y entendemos que no es obligatorio. Creo que tendría que haber sido, al involucrar también a los trabajadores en las reuniones, las pocas que tenemos haber sido planteado y acordado lo organizado, pero bueno esto no ocurrió así, nos enteramos por los medios. Entendemos que no es obligatorio y obviamente sabemos de la importancia para nuestros estudiantes del acto de egreso, pero bueno por ahí tendría que haber sido encarado de otro modo más serio y coordinado. Esto dependerá de cada escuela; creemos que como se está haciendo no es obligatorio para los trabajadores”.