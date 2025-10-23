De cara a las elecciones legislativas de este domingo, los Registros Civiles de Neuquén capital recibieron más de 2.500 documentos nacionales de identidad (DNI) que no pudieron ser entregados a domicilio. Por este motivo, las autoridades hicieron un llamado urgente a los vecinos para que se acerquen a retirarlos antes de los comicios del 26 de octubre.

La directora provincial de Registros Civiles, Mariana Núñez, explicó que “la gran mayoría de los trámites corresponden a personas en una franja etaria en condiciones de votar”. Pidió a quienes realizaron gestiones de renovación o extravío que “se acerquen a la oficina donde hicieron el trámite”, ya que todos los documentos se retiran en el mismo registro donde fueron gestionados.

Dónde y cuándo se pueden retirar los documentos

Los Registros Civiles atenderán de lunes a viernes de 8:30 a 14:30, y además tendrán guardias especiales durante el fin de semana electoral. Núñez confirmó que el domingo 26 de octubre, día de las elecciones, las oficinas estarán abiertas de 8 a 18 horas para facilitar la entrega de documentos pendientes.

El esquema de retiro será el siguiente:

DNI tramitados en la zona oeste: se retirarán en la seccional de San Lorenzo Norte, ubicada en Rodhe 1110.

DNI tramitados en zonas norte, sur, este y centro: deberán buscarse en San Martín 756, sede central de los registros civiles.

DNI gestionados por el registro móvil: también se entregarán en San Martín 756.

Qué documentos son válidos para votar

La funcionaria aclaró una de las dudas más frecuentes entre los votantes: solo se puede votar con el DNI físico. “No se puede votar con el DNI digital ni con la constancia de trámite iniciado”, señaló Núñez, ante la circulación de información errónea en redes sociales.

También explicó que es válido votar con el documento que figura en el padrón o con uno posterior, aunque cambie la letra del ejemplar. “Por ejemplo, si en el padrón figura el ejemplar A y el nuevo es el B, no hay problema. Lo que no se puede hacer es presentarse con un ejemplar anterior al que figura”, detalló.

Finalmente, Núñez indicó que solo quienes tramiten el DNI Express podrán recibir el plástico a tiempo para los comicios. “El trámite común no llega antes del domingo. El DNI Express es la única opción si se necesita tenerlo para votar”, advirtió.