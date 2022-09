El intento de atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner causó conmoción en diversos sectores, que se expresaron a través de redes sociales repudiando el momento. Varios de ellos se manifestaron pidiendo la renuncia de Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación.

Una de las personas que se expresó a través de las redes sociales, fue Hebe de Bonafini, la titular de Madres de Plaza de Mayo: “Con el derecho que me dan los 45 años de lucha ininterrumpida luchando por defender a la gente que amo, por inepto y descuidado, exijo la renuncia de Aníbal Fernández. Y ojalá muchos me acompañen para lo mismo, porque no supo cuidar a la presidenta”

En la red social Twitter, una gran cantidad de usuarios solicitaban la renuncia del ministro de seguridad, apoyando el mensaje de la titular de Madres de Plaza de Mayo.

Detuvieron a una persona que apuntó con un arma a Cristina Fernández de Kirchner

El gobierno le había ampliado la custodia a Cristina Kirchner hace tres días, por una decisión de Aníbal Fernández tras los incidentes en Recoleta.

El propio ministro de Seguridad había anunciado a través de Twitter horas antes de que ocurrieran los incidentes entre militantes y efectivos de la Policía de la Ciudad en los alrededores del departamento de Cristina en Recoleta.