Difundieron el video del grave accidente que sufrió "El Noba"

El cantante Lautaro Coronel, conocido como El Noba, continúa internado y en grave estado a causa del accidente que sufrió hace poco más de una semana.

Este martes apareció un video registrado por una cámara de seguridad que muestra el momento del siniestro. En las imágenes se observa cómo el cantante, a bordo de su motocicleta, es impactado por un Peugeot 208 en el cruce de Luis Braille y Solís, en la localidad bonaerense de Florencio Varela.

Desde entonces, El Noba permanece internado en el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce. Según indicaron en el último parte médico, el artista sigue internado en estado crítico.

Días atrás, un amigo cercano del artista relató cómo fue el accidente. “Lo que pasó fue que él estaba en la casa, agarró la moto y se fue a dar una vuelta, se le cruzó un auto y chocó, no venía corriendo, no venía colgando, no nada. Fue un accidente de tránsito como puede tener cualquier persona de este mundo”, sentenció Leandro Vecchio.