CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Se trata de una mujer de 67 años que presentó los primeros síntomas compatibles con la enfermedad a finales de febrero pasado, tras regresar de un viaje que había hecho por Italia. Luego de unos exámenes preliminares se ordenó su aislamiento y recientemente se confirmó que ya está completamente recuperada.

De acuerdo con lo que detalló el Ministerio de Salud bonaerense a través de un comunicado, la paciente volvió a la Argentina después de haber estado por el país europeo y casi 24 horas más tarde comenzó a manifestar más de 38 grados de fiebre, tos, dolor de garganta y dificultades para respirar.

La primera consulta la realizó el 3 de marzo y, como reunía todas las características de caso sospechoso, el equipo sanitario decidió su aislamiento e internación en un establecimiento de esta provincia. Fue así que los profesionales del lugar empezaron con el tratamiento correspondiente y realizaron los estudios indicados en el protocolo de manejo para este tipo de situaciones.

El 6 de marzo último, la mujer obtuvo la confirmación del diagnóstico y, al día siguiente, la paciente ya no presentaba fiebre. El 10 de marzo, en tanto, tras observar que evolucionaba en forma favorable, se le realizó la segunda prueba reactiva por PCR que dio negativa y generó las condiciones para el alta médica hospitalaria.

No obstante, se le indicó aislamiento domiciliario durante diez días más como medida de precaución. Actualmente y al corroborar el buen estado de salud de la paciente, los médicos informaron que ya estaba definitivamente curada.

“De este modo, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirma el primer alta médico y epidemiológico en territorio bonaerense y agradece a los efectores de Salud por el compromiso puesto en el trabajo conjunto para atravesar la pandemia de COVID19”, señalaron las autoridades sanitarias en el comunicado.

Desde el 3 de marzo, fecha en que se confirmó en la Argentina el primer caso positivo de coronavirus, los casos se fueron multiplicando a nivel nacional. Pero en simultáneo, la cantidad de pacientes que tuvieron evolución favorablemente también creció.

El 12 de marzo pasado se le dio el alta médica al primer infectado del país: un hombre, de 43 años que estuvo once días internado en el Sanatorio Agote del barrio porteño de Recoleta. Esta persona también había estado de viaje por Italia antes de presentar los primeros síntomas.

"Cuando salí de acá para Milán, yo ya estaba al tanto de la enfermedad, de hecho me llevé un barbijo. Pero cuando llegué, la verdad es que no vi nada raro, estaba todo normal. Yo voy todos los años, estuve con gente todo el tiempo, imaginate. Nunca sentí nada alarmante. No tengo idea de cómo me contagié”, explicó el sujeto cuando todavía estaba siendo atendido.

En Argentina, por el momento hay 128 infectados, 3 de ellos fallecieron y 15 recibieron alta institucional según el protocolo de atención de la Ciudad de Buenos Aires, al que ahora se sumó esta primera paciente de alta en Provincia de Buenos Aires.

En el territorio porteño, donde se concentra casi la mitad de los contagios, todos importados o por contacto directo, ya hay 15 pacientes que recibieron el alta institucional, pero aún deben continuar con el aislamiento en sus domicilios.

Fuente: Infobae