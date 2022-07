El pasado miércoles, Santi Maratea cuestionó la fortuna que heredó Máximo Kirchner y quedó en el ojo de la tormenta peronista. Recibió duras respuestas a pesar que se catalogó como una persona sin ideología política, sin embargo en las últimas horas un reconocido periodista salió al cruce y disparó municiones en su contra.

Se trata de Diego Brancatelli, quien publicó en su cuenta de Twitter: "Vieron que Santi Manotea no era neutral ni un angelito inocente desinteresado? De que vive el ganso este? Labura?", tras los vídeos que publicó el reconocido influencer.

"Me molesta la hipocresía. El venderte como algo que no sos. Él (Maratea) ha dicho que no se metía en política, que solo lo movilizaba la 'solidaridad'. Bueno, hoy tomó postura. Mostró la hilacha", analizó el vicepresidente del Club Ituzaingó.

"Había algo atrás de esa supuesta inocencia. ¿Por qué no le pregunta a Vidal como compró un departamento de un millón de dólares? ¿Por qué no se pregunta cómo hizo Macri su fortuna?", cuestionó el periodista en diálogo con Clarín.

"Porque sería la misma lógica... Por la herencia de su padre. ¿Cómo obtuvo su padre las Empresas? Durante la dictadura. ¿Por qué no se pregunta adónde fueron a parar los 45000 millones de dólares que el macrismo se fumó? ¿No se da cuenta que por esa guita que se llevaron hoy estamos así y él está haciendo colectas?", agregó.

"No lo hace porque es un muñequito funcional a este poder político/mediático. En este momento mucho más. Un pibe que habla y dice de Máximo 'nunca trabajó', cuando no conocemos de qué labura él. Un pibe que mete una colecta por un fin benéfico y una para él. O sea... Una maratea y una manotea", ironizó.

No obstante, Brancatelli pidió se arrepintió de sus dichos y reconoció que “no debí decirle ganso. Pero me dio bronca las gansadas que hacía con las manitos", culminó.