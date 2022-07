Luego de que el Gobierno nacional confirmara que trabaja en un dólar diferenciado para turistas extranjeros y de que Gabriela Cerruti insistiera con que el dólar blue que supera la barrera de los $300 no tiene “impacto en la economía real”, Diego Brancatelli dio vueltas sus convicciones políticas y realizó un contundente descargo en sus redes sociales.

El periodista se mostró preocupado por la situación económica del país, reaccionó a la publicación de un medio periodístico y le habló directamente a la portavoz de la Presidencia. “Estimada, @gabicerru, es momento de terminar con ese discurso, explicación o razonamiento. Están errados”, comentó.

“El dólar blue impacta de lleno en todos los Argentinos. No sean necios. Genera inflación y mal humor social”. “Pónganse a laburar y hagan algo para detener esta catástrofe. ¿Dale?”, agregó.

“No podés mirar para un costado cuando el dólar está a 318. No podemos hacer omisión de lo que está sucediendo cuando todos te paran en la calle y te dicen de diferentes formas que esto no va para más”, opinó posterior al polémico tuit.

: “Lo del dólar hay que solucionarlo. Es más, ahora, tendría que haber una reunión de urgencia y mostrar una señal de preocupación. Todos tienen que reunirse. Batakis, Alberto y Cristina y hoy anunciar medidas a la noche, no mañana ni pasado. Tendrían que estar preocupados y lo tienen que demostrar”, agregó en Argenzuela, programa emitido en la señal televisiva C5N.

“Que la oposición no cancheree en este momento porque parte de la responsabilidad de todo esto es la que se fugó y la que se patinó Mauricio Macri. Y no es un ‘ah pero Macri’. Es realmente una de las razones por las que estamos así. La salida no es el macrismo, ni el Pro ni Cambiemos. Hay que salir de esta por este camino”, concluyó Brancatelli.