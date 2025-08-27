La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anunció que el tiempo soleado y el ascenso de la temperatura se mantendrán en Neuquén hasta el próximo jueves. Durante estos días, las condiciones primaverales permitirán disfrutar de jornadas cálidas, aunque con viento moderado en distintos puntos de la provincia.

Sin embargo, el alivio será breve: desde el inicio del fin de semana se espera el ingreso de aire frío polar, acompañado de lluvias, tormentas y nevadas débiles en la cordillera.

Pronóstico por ciudades

Neuquén capital

La jornada en la capital neuquina se presentará con cielo parcialmente nublado durante el día y cubierto por la noche. La temperatura máxima alcanzará los 23 °C, con viento leve del sur de 6 km/h. Hacia la noche, la mínima será de 6 °C y el viento aumentará hasta 14 km/h en dirección este.

Zapala

El clima se presentará nublado, con una máxima de 19 °C y mínima de 7 °C. Los vientos soplarán desde el sudeste, con ráfagas de hasta 14 km/h.

San Martín de los Andes

La ciudad cordillerana tendrá un cielo cubierto durante el día y mayormente despejado por la noche. La temperatura máxima será de 14 °C y la mínima de 3 °C, con vientos suaves del noroeste que podrían alcanzar 6 km/h.

Villa La Angostura

En esta localidad se espera un día inestable, con cielo cubierto y lluvias. Las temperaturas oscilarán entre 13 °C y 1 °C, con ráfagas de viento del sudoeste de hasta 4 km/h.

Chos Malal

El norte neuquino registrará un día parcialmente nublado, con máxima de 18 °C y mínima de 0 °C. Los vientos serán moderados, desde el oeste, a 8 km/h.