Día nublado y con vientos moderados: ¿Cómo estará el clima este martes en Comodoro?

Este martes 19 de agosto, la ciudad vivirá una jornada con cielo mayormente nublado y bajas temperaturas. Aunque el sol se asomará tímidamente en algunos momentos del día, las nubes dominarán el panorama climático durante gran parte de la jornada.

El día comenzará con temperaturas frescas, con una minima de 7°C, y con cielo parcialmente nublado. A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan estables, con un progresivo ascenso térmico que alcanzará su punto máximo entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, cuando el termómetro podría marcar hasta 12 grados.

Los vientos del noroeste acompañarán la jornada por la madrugada, con ráfagas de 59 km/g. El viento rotará hacia el oeste en horas de la mañana, y se mantendrá en la misma dirección hasta la noche.

En la mañana habrá un 10% de probabilidades de precipitaciones, acompañadas de un cielo mayormente nublado.