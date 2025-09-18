Día Mundial del Alzheimer: especialistas brindarán una charla orientativa n Comodoro
Especialistas ofrecerán un encuentro gratuito para concientizar sobre la enfermedad, orientar a familiares y brindar herramientas de prevención y acompañamiento.
Este viernes 19 de septiembre, de 17 a 19, se realizará en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia una charla sobre Alzheimer y demencias, en el marco del Día Mundial de dicha enfermedad.
La actividad es organizada por la Dirección de Adultos Mayores y contará con la participación de la doctora Cecilia Jacobsen, especialista en neurología y ciencia médica, junto a la licenciada en psicología Nilda González.
El encuentro estará dirigido a pacientes, familiares, cuidadores y a la comunidad en general, con el objetivo de concientizar sobre las enfermedades neurodegenerativas y ofrecer herramientas para su manejo. La propuesta es gratuita y abierta a todos los interesados.
Según Jacobsen, la charla abordará aspectos de prevención y estimulación cognitiva, fundamentales para modificar el curso de la enfermedad y retrasar su evolución. Entre las recomendaciones se incluyen actividades físicas, estimulación social, manejo de factores de riesgo cardiovascular y la participación en programas de estimulación cognitiva.
La especialista destacó además la importancia del acompañamiento familiar, ya que la dinámica del hogar se ve afectada por la enfermedad y los familiares suelen ser quienes más enfrentan dudas y desafíos en el cuidado del paciente. “El objetivo es formar un equipo multidisciplinario que incluya psicólogos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, arteterapia y otras disciplinas que contribuyan a la estimulación cognitiva y social”, explicó Jacobsen en comunicación con ADNSUR.
Durante la charla, los profesionales también responderán consultas de los asistentes, ofreciendo orientación sobre tratamientos farmacológicos disponibles, técnicas de estimulación cognitiva y estrategias de contención emocional para los cuidadores y familiares.
La actividad se enmarca en la celebración del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora el 21 de septiembre, y busca generar conciencia sobre la enfermedad, desmitificar temores asociados y brindar apoyo a quienes atraviesan la experiencia de cuidar a personas con demencias.
Además, los adultos mayores de la ciudad cuentan con diferentes grupos y centros de apoyo que complementan estas iniciativas, ofreciendo espacios de contención, actividades recreativas y educativas para pacientes y familiares.