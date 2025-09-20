En el marco del Día Mundial contra la Rabia, que se conmemora cada 28 de septiembre, las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly impulsan una campaña de vacunación antirrábica gratuita destinada a perros y gatos.

La iniciativa, organizada a través del área de Veterinaria, tiene como objetivo central controlar y prevenir la circulación del virus de la rabia en la población animal, protegiendo así la salud pública de toda la comunidad.

La rabia es una enfermedad viral mortal que se transmite a los humanos principalmente a través de la mordedura de un animal infectado. La vacunación anual es el método más eficaz para interrumpir el ciclo de transmisión, creando una barrera inmunológica que protege tanto a los animales como a sus familias.

Las autoridades destacaron la importancia de que los vecinos se acerquen a los puntos designados, incluso si sus animales son de interior, para lograr una cobertura óptima y mantener el estatus sanitario de la región.

Vacunación antirrábica en Comodoro

Este fin de semana se llevarán adelante dos jornadas de vacunación antirrábica en el Parque de la Ciudad, ubicado en Km 3, de 13:00 a 17:00 horas, mientras que el domingo 21 será de 9:00 a 12:00.

Como requisito, se solicita al responsable de cada animal su DNI para constatar que sea mayor de 18 años. Los perros deben ser trasladados con correa, collar o pretal; en cuanto a los gatos, en jaula, canil, caja cerrada, bolso o mochila. Para consultas, se encuentra disponible el WhatsApp 297-5400388.

Vacunación antirrábica en Rada Tilly

En Rada Tilly, el próximo jueves 25 de septiembre se llevará adelante una jornada especial de vacunación antirrábica gratuita a domicilio, organizada por la Dirección de Veterinaria y Bromatología de la Municipalidad.

La propuesta está destinada exclusivamente a residentes de la ciudad, con cupos limitados. Los turnos podrán solicitarse a partir del lunes 22, comunicándose al 445-1057 o al WhatsApp 297-400-0175. Desde el área municipal se solicita a las personas que se inscriban que permanezcan en su domicilio en el horario pactado, para asegurar la correcta cobertura de la campaña.

Además, quienes lo prefieran pueden acercar a sus perros y gatos para recibir la vacuna en la sede de Veterinaria, ubicada en Tomás Espora 275, de lunes a viernes de 8 a 13 horas. En todos los casos el servicio es gratuito.

“Sabemos que los perros y los gatos son los principales transmisores de rabia a los humanos. Por eso buscamos facilitar el acceso a la vacuna y llegar al mayor número posible de animales”, señaló Verónica Cattaneo, veterinaria de la Dirección de Veterinaria y Bromatología.

Y agregó: “El virus se transmite a través de la saliva de un animal infectado, generalmente por mordedura. Una vez que aparecen los síntomas, la enfermedad no tiene cura y puede ser mortal, de allí la importancia de la vacunación anual”, agregó Cattaneo.