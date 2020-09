COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Lo dice una y otra vez: hacer no significa aceptar. Sin embargo, ellos eligen intentar continuar con el ciclo lectivo pese a todo lo que sucede en la provincia: pandemia desde marzo, virtualidad instalada por esfuerzo del propio docente y retraso de sueldos, una problemática que vive Chubut hace más de un año.

Los docentes de la Escuela 39 no quieren que este viernes sea un día más. Por esa razón eligieron celebrarlo con un acto, donde hubo palabras de bienvenida, tarjetas, entonación del Himno Nacional Argentino y saludos de periodistas y artistas desde Rubén Patagonia hasta Mario Pergolini.

La actividad que sorprendió al equipo directivo y maestros de esta escuela, que está celebrando sus 50 años, fue organizada por el equipo docente de 5to grado integrado por las maestras Mariana Saavedra, Samanta Barrionuevo, Marina Vargas y el maestro Cristian Silva.

La tarea consistía en realizar un video, una tarjeta o algún detalle para que la fecha no pase desapercibida, tal como hicieron el 20 de junio por el Día de la Bandera. Sin embargo, ellos quisieron ir por más y armaron un emotivo acto que ahora se puede ver en Youtube.

Saludos al Equipo Docente de Escuela N° 39 en el DÍA DEL MAESTRO 2020

UNA SITUACIÓN PARTICULAR

Claudia Aguilar, directora del establecimiento, no oculta su emoción por la sorpresa, principalmente por todo lo que significa en este contexto. “Siempre es emocionante vernos, es la contención, escuchar la cadencia de la voz es distinto, es otra manera de acompañarnos. Lo de ayer fue un acto muy bien organizado, los felicite a los docentes porque conseguir los videos y editarlos llevó un trabajo extra. Se quedaron ensayando hasta las 2 de la madrugada para que todo saliera bien. Pero esto es una forma de compartir un mensaje, porque si bien en la generalidad de los docentes hay un desánimo por todo lo que estamos viviendo, sino nos valoramos nosotros como docentes, sino nos reconocemos nosotros, no esperemos que lo haga el otro”, indicó.

En la Escuela 39, un total de 18 secciones están trabajando en la virtualidad, más un aula taller de rincón de lectura y un aula de práctica visual. Sin embargo, esto no significa que estén contentos por lo que están viviendo. “La actividad se mantiene a través de Classroom, pero es una situación particular por el retraso de los sueldos. No es que estemos conformes con la situación, se hace muy difícil por momentos, más en este tema de la virtualidad, pero es mucha contención entre nosotras, animarnos en las tareas y también pensamos en los nenes que necesitan nuestro acompañamiento. Entonces, estamos acá trabajando para esos nenes, pero el retraso salarial se hace sentir”, admitió.

Claudia admite que no fue fácil adaptarse a esta virtualidad. “En un primer momento fue confusión, estábamos todos trabajando y de repente todo se paró. El mismo 16 de marzo tuvimos que comenzar a investigar y aprender el uso de las nuevas tecnologías; desde aprender a usar el Google Drive hasta aprender Classroom. Uno tiene una especie de reticencia al comienzo, pero comenzamos entre todas a apoyarnos y cuando uno aprendía algo lo compartía para que el otro aprenda. Pero fue mucho trabajo colaborativo, tuvimos que aprender todo de una manera muy rápida, pero lo hicimos”, dijo emocionada.

El equipo docente también trabajó con una especialista de Seros que les brindó un taller de salud mental que les permita tener estrategias para llevar la situación, porque tal como dice Claudia “más allá de que somos docentes, también tenemos familia y la situación desbordó”.

Además del 20 de Junio la escuela también organizó actividades por el Día del Niño para que los chicos también sientan que su día no pasó desapercibido. Así cada fecha termina teniendo un significado en medio de este parate.

Sin duda, hoy es un Día del Maestro distinto, pero no solo para los docentes de la Escuela 39, sino también para todo aquel que trabaja en una profesión donde el acompañamiento al niño y la cercanía es fundamental.

Este año, por la pandemia, todo eso se vio desvirtuado. Y quienes trabajan para el Estado, sufren el retraso de sueldos, con todo lo que esto significa.

Claudia sabe que esta continuidad virtual generará discusión entre sus pares. Sin embargo, ella lo explica de una forma sencilla. “Es un mimo y todas las percibimos de la misma manera. Habrá docentes que podrán decir por qué trabajan, pero lo hacemos por los nenes, queremos que puedan continuar su trayectoria educativa. Esto no significa que estemos de acuerdo con lo que está pasando, pero trabajamos para los nenes”, sentenció la directora esperando que más allá del contexto hoy todos puedan reencontrarse con su profesión.