Cada 7 de agosto, una tradición arraigada en la devoción popular moviliza a miles de fieles en todo el país hacia la figura de San Cayetano, conocido como el santo del pan y del trabajo.

Este día se convierte en un momento de fervor y esperanza para quienes atraviesan dificultades económicas, ya que San Cayetano es invocado para pedir empleo digno, estabilidad laboral y provisión de alimentos para las familias que enfrentan situaciones de precariedad.

La devoción a San Cayetano cobra especial relevancia en contextos donde el acceso al trabajo y la seguridad económica son desafíos cotidianos. Por ello, esta fecha constituye una verdadera celebración de la esperanza y la fe, donde cada peregrino deposita su confianza en que el santo pueda abrir puertas y traer alivio en tiempos de necesidad. Más que un ritual, es un acto comunitario de solidaridad y búsqueda de apoyo espiritual.

En todo el país, las iglesias dedicadas a San Cayetano se preparan desde semanas previas para recibir a los fieles con un programa especial que incluye múltiples horarios de misas, conferencias y actividades solidarias. La jornada central está marcada por la tradicional procesión, que en cada ciudad se convierte en una manifestación imponente de fe y compromiso social.

DÍA DE SAN CAYETANO: CRONOGRAMA EN COMODORO RIVADAVIA

En Comodoro Rivadavia, la Parroquia San Cayetano organizó un cronograma detallado para este jueves 7 de agosto, que invita a la comunidad a participar activamente en las distintas celebraciones.

A partir de las 14:00 horas, se inició la procesión tradicional, partiendo desde el Liceo Militar y recorriendo la calle Polonia rumbo a la parroquia.

Este evento no solo es un acto religioso sino también un gesto solidario: se recibirán alimentos no perecederos durante la procesión, los cuales serán entregados por Cáritas a las personas más necesitadas de la ciudad.

Julián Rodríguez, párroco de la iglesia del barrio San Cayetano, habló con ADNSUR y aseguró que “se ha ido preparando un ambiente especialmente espiritual, esperamos que hoy vengan a visitar al santito y dar las gracias, porque muchos vienen a dar las gracias por la salud, el trabajo por tantas cosas lindas que pasan”.

“Sabemos por la situación que vive la ciudad, a pedir, a encomendar a San Cayetano por un trabajo. El 7 de agosto en Argentina es un signo grande del esfuerzo, del pueblo por salir adelante. En las marchas, discursos, en el fondo está el deseo de estar bien y salir adelante juntos, las individualidades nos enseñan que nos destruimos cuando cada uno hace las cosas para sí mismo, el egoísmo crece en el corazón de un pueblo que no tiene seguridad en lo mínimo que es el trabajo y el alimento”, señaló.

“No es solamente ver lo materialmente, San Cayetano es un espacio de encuentro con Dios en medio de las preocupaciones, angustias, tristezas, es un reposo para el alma, para tener fuerzas y arrancar”, agregó.

La misa central está programada para las 16:00 horas en la parroquia San Cayetano, y se complementa con otras celebraciones eucarísticas a lo largo del día, ofreciendo a los fieles diversas opciones para sumarse según su disponibilidad. Estas misas incluyen horarios a las 11:00, 20:00 y, en caso de buen clima, una última misa a las 22:00 horas en la ermita.

La importancia de esta jornada trasciende el aspecto religioso y se inscribe en la dinámica social de la ciudad, donde la comunidad aprovecha para renovar sus esperanzas colectivas y reforzar los lazos de apoyo mutuo. La figura de San Cayetano no solo es símbolo de trabajo y sustento, sino un referente espiritual que motiva a enfrentar las dificultades con fe y determinación.