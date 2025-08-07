Cada 7 de agosto, una tradición arraigada en la devoción popular moviliza a miles de fieles en todo el país hacia la figura de San Cayetano, conocido como el santo del pan y del trabajo.

Este día se convierte en un momento de fervor y esperanza para quienes atraviesan dificultades económicas, ya que San Cayetano es invocado para pedir empleo digno, estabilidad laboral y provisión de alimentos para las familias que enfrentan situaciones de precariedad.

La devoción a San Cayetano cobra especial relevancia en contextos donde el acceso al trabajo y la seguridad económica son desafíos cotidianos. Por ello, esta fecha constituye una verdadera celebración de la esperanza y la fe, donde cada peregrino deposita su confianza en que el santo pueda abrir puertas y traer alivio en tiempos de necesidad. Más que un ritual, es un acto comunitario de solidaridad y búsqueda de apoyo espiritual.

En todo el país, las iglesias dedicadas a San Cayetano se preparan desde semanas previas para recibir a los fieles con un programa especial que incluye múltiples horarios de misas, conferencias y actividades solidarias. La jornada central está marcada por la tradicional procesión, que en cada ciudad se convierte en una manifestación imponente de fe y compromiso social.

DÍA DE SAN CAYETANO: CRONOGRAMA EN COMODORO RIVADAVIA

En Comodoro Rivadavia, la Parroquia San Cayetano organizó un cronograma detallado para este jueves 7 de agosto, que invita a la comunidad a participar activamente en las distintas celebraciones.

A partir de las 14:00 horas, se iniciará la procesión tradicional, partiendo desde el Liceo Militar y recorriendo la calle Polonia rumbo a la parroquia.

Este evento no solo es un acto religioso sino también un gesto solidario: se recibirán alimentos no perecederos durante la procesión, los cuales serán entregados por Cáritas a las personas más necesitadas de la ciudad.

La misa central está programada para las 16:00 horas en la parroquia San Cayetano, y se complementa con otras celebraciones eucarísticas a lo largo del día, ofreciendo a los fieles diversas opciones para sumarse según su disponibilidad. Estas misas incluyen horarios a las 11:00, 20:00 y, en caso de buen clima, una última misa a las 22:00 horas en la ermita.

La importancia de esta jornada trasciende el aspecto religioso y se inscribe en la dinámica social de la ciudad, donde la comunidad aprovecha para renovar sus esperanzas colectivas y reforzar los lazos de apoyo mutuo. La figura de San Cayetano no solo es símbolo de trabajo y sustento, sino un referente espiritual que motiva a enfrentar las dificultades con fe y determinación.